Suzy Cortez enseña sus asentaderas con diminuta ropa interior

Suzy Cortez se ha convertido en una de las mujeres brasileñas más importantes de los últimos meses, y es que la sexy modelo y playmate ha sido consagrada como la mujer con el mejor trasero del mundo, después de haber ganado el certamen Miss Bum Bum world. Tras pasar algunas semanas en México, la carioca parece haber regresado a su natal Brasil.

Y es que ha dejado de compartir imágenes en México, y ha vuelto a trabajar compartiendo imágenes de su plataforma Online de Suzy Cortez Only Fans. Tal como lo hizo este 14 de octubre con una fotografía de su trasero en una diminuta tanga color rojo vino, que dejó cautivados a sus fans.

“Te espero en mi plataforma para mi mejor contenido https://onlyfans.com/suzycortez ! THE BEST ONE ☝️ ONLY FANS photo”, Publicó Suzy Cortez como pie de foto de dicha imagen.