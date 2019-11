Suzy Cortez enseña ‘el tesorito’ que tiene entre las piernas (FOTO)

Suzy Cortez es una sex symbols brasileña que se ha ganado el corazón del público latinoamericano desde su incursión en el mundo erótico y XXX, donde a través de su página web ‘Only Fans’, deja ver sin censura toda clase de fotografías y videos de su musculosa anatomía.

En redes sociales, Suzy Cortez también ha sabido escalar hasta el top de popularidad entre las influencers más destacadas y deseadas por los cibernautas, convirtiendo su cuenta oficial de Instagram en una parada obligatoria para los usuarios masculinos que disfrutan de este tipo de contenido.

Comúnmente la modelo brasileña sube a la plataforma todo tipo de candentes imágenes, las cuales se caracterizan por mostrar a Suzy Cortez en paños menores, casi al punto de la desnudez, además de las poses y sugestivos gestos que hacen arder el Internet.

Suzy Cortez enseña ‘el tesorito’ que tiene entre las piernas (FOTO)

Debido a la censura de las redes sociales, Suzy Cortez tiene que limitarse a compartir fotografías y videos en lencería o cubriendo las zonas íntimas de su cuerpo, sin embargo, esto no impide que sus seguidores tengan la suficiente imaginación para desvestirla con la mirada.

Esta vez no fue diferente, pues Suzy Cortez lo ha vuelto a hacer, pues recientemente publicó una imagen con la que trae locos a sus seguidores, donde no se ve absolutamente nada más que no sea su trasero con una pequeña tanga incrustada en la piel.

Suzy Cortez enseña ‘el tesorito’ que tiene entre las piernas (FOTO)

En la instantánea se da a entender que Suzy Cortez está a punto de quitarse las pantaletas, pero antes de que eso sucediera, una fugaz fotografía dio en el blanco y fue la elegida para ser posteada en su cuenta de Instagram.

No obstante, lo que más llamó la atención provocando un sinfín de comentarios, es que gracias a la cercanía de la imagen y lo ajustado de sus bragas, la zona íntima de Suzy Cortez quedó perfectamente marcada, paralizando la mirada de los usuarios de la web.

MIRA LA SUGESTIVA FOTO DE SUZY CORTEZ

QUIZÁ TE INTERESE: Suzy Cortez esconde las bragas en lo más profundo de su trasero (VIDEO)

Únete a nosotros en Instagram