Suzy Cortez enciende las redes luciendo diminuta tanga roja ¡Candente!

Suzy Cortez se ganó la atención de sus más 2.3 millones de seguidores de Instagram al posa un sexy conjunto de lencería que le hizo lucir su esbelta figura. La ardiente publicación de la modelo enamoró a sus fanáticos de redes sociales.

La modelo posó al aire libre sobre una losa de concreto ligero una pequeña terraza de madera. Algunas enredaderas colgaban junto a su figura, lo que agregaba un elemento único a la foto.

Suzy Cortes posó sensual luciendo un conjunto de dos piezas que contaba con un tono rojo brillante. En su mitad superior, la modelo lucía un sujetador que abrazaba la curva que estaba delineado en tela roja y dejaba al descubierto todo su brillo.

Suzy Cortez enamoró a sus miles de seguidores

Suzy Cortes enamora en redes sociales

Los tirantes finos del sujetador le permiten mostrar el tatuaje de la espalda. La parte inferior de su atuendo era igual de reveladora. Solo se llevaba una pequeña pieza de tela triangular sobre su botín, dejando a la vista sus muslos bien trabajados.

Suzy agregó varios accesorios dorados a su aspecto atrevido, incluido un par de sandalias de tiras que golpearon cerca de sus tobillos. La parte inferior de sus zapatos era roja para combinar con el color de sus bragas.

Te puede interesar: ¡Tremenda! Suzy Cortez muestra sin censura su retaguardia (VIDEO)

Los fanáticos de Suzy no tardaron en reaccionar a la fotografía de la modelo, la cual hasta el momento suma más de 31 mil me gusta. Usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para halagar a la modelo.