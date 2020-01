Suzy Cortez demuestra a sus seguidores con sus grandes dotes de patinadora

Suzy Cortez es una reconocida modelo y playmate de origen brasileño que destaca en el mundo del Internet por las ardientes fotografías y vídeos que comparte a través de las redes sociales para deleite visual de sus más fervientes seguidores: los caballeros.

No se puede negar que Suzy Cortez posee un cuerpo envidiable, y por esa razón es considerada una de las mujeres más buscadas de las redes sociales, porque no hay día que esta bella brasileña no exhiba su cuerpo en atrevidos y diminutos atuendos que remarcan sus curvas de infarto a la perfección.

Suzy Cortez cobró popularidad en todo el mundo después de ser la ganadora del famoso certamen Miss BumBum Brasil 2015, título que la coronó como la mujer con el mejor trasero de su país; posteriormente, en 2019, compitió en el mismo concurso pero ahora a un nivel internacional donde también destacó por sus grandes cumbias y logró adjudicarse el primer lugar sin ningún problema.

Suzy Cortez presume sus grandes dotes como patinadora

Suzy Cortez es conocida por ser una celebridad e influencer fitness pues en constantes ocasiones hemos podido ver que la brasileña es una gran amante del deporte y el día de hoy se ha encargado de recordárnoslo con una sexy fotografía que ha compartido en su cuenta oficial de Instagram.

En esta ocasión podemos observar a Suzy Cortez posar recostada ante el lente de la cámara mientras usa una diminuta y transparente blusa blanca que apenas le cubre sus senos; la Miss BumBum parece estar tomando un pequeño descanso después de ejercitarse ya que se puede observar que lleva puesto unos patines blancos de rueda rosada.

La atrevida publicación de Suzy Cortez ha causado tanto revuelo en las redes sociales que tiene más de 7,248 mil likes en menos de 4 horas y entre los comentarios podemos encontrar varios piropos que sus admiradores le han hecho para agradecerles la oportunidad de deleitarse la pupila con su sensual figura.

