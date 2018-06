Suzy Cortez: ¡La nombraron musa para el mundial Rusia 2018!

La ‘Eternamente Bum Bum’ fue nombrada musa de la copa del mundo para el mundial Rusia 2018, pues así fue como la designó la revista para caballeros, Playboy; mismo que se llevará a cabo en Rusia a partir del jueves 14 de junio al domingo 15 de julio. Esto lo dio a conocer a través de sus Instagram Stories. En las que dejó ver la sesión de foto y video que le hicieron en un cuarto o estudio fotográfico. A demás en su cuenta oficial de Instagram; Suzy Cortez dejó un video para deleitar parte de lo que se espera cuando haga presencia en el mundial, ya que en ‘Instagram Stories’ solo durará 24 horas el poder complacer al ojo.

Nombran 'Musa de Rusia 2018' a Suzy Cortez

Suzy Cortez reveló que la revista de las conejitas volvió a llamarla y ahora para ser la protagonista de una sesión fotográfica en donde aparece con diminutas prendas íntimas y en algunas otras, Suzy Cortez aparece totalmente desnuda. Algo que ha llamado mucho la atención de sus seguidores, es la pasión que tiene por los equipos de futbol; en especial al del F.C. Barcelona.

Suzy Cortez está lista para Rusia 2018

Cabe destacar que Suzy Cortez sabe dónde, cómo y cuándo lucir sus tallas; y por si fuera poco sus grandes y muy buenos atributos; pues no por nada la llaman la ‘Eternamente Bum Bum’, dentro de esto tal vez no ha habido nadie en su sucesión que logre destacar un trasero más grande que el que tiene. Han sido por su carisma y sus medidas que la guapa Brasileña se encuentra en las portadas de las revistas, además de conquistar los corazones de muchos seguidores, ya que día a día complace a todos compartiendo fotos que dejan mucho que desear, otras son ligeras probaditas algo tipo ‘prende el boiler pero no se mete a bañar’ y realmente quien es fanático al 100% de ella, sabrá que hay alguna que otra foto que deje verse como Dios la trajo al mundo.

Suzy Cortez, Musa del Mundial Russia 2018