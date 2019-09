Suzy Cortez: ¿Está lista para el Miss Bumbum?

Como es bien sabido modelo Suzy Cortez está por participar de uno de los certámenes más importantes en el mundo del modelaje para adultos y se trata del hombre Miss bum bum 2019 que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Desde hace unos meses vemos a la playmate brasileña prepararse hasta el cansancio para conseguir el ser coronada como la mujer con el mejor trasero del universo.

Por ello, queremos mostrarte algunas maneras con las que se está preparando esta belleza para poder conseguir el título que tanto anhela. Primero vale la pena recordar que Suzy Cortez ya ha sido galardonada en una ocasión con este título, pero a manera local en su natal Brasil, siendo la mujer con el mejor trasero en 2015. Ahora quiere ir por algo más grande.

Ejercicio

Hemos observado a Suzy Cortez realizar varias rutinas de ejercicio para seguir tonificando cada vez más su trasero, por ello ha subido videos realizando ejercicios en bicicleta en el gimnasio, eso sí, con poca ropa para causar sensación.

Promoción

Suzy Cortez no deja de hacerse promoción, no pasa día que no nos enseñe una foto de su trasero, o un video muy candente, de hecho, últimamente no ha tenido ni que mostrar su cara en las fotos, con la pura imagen de su trasero ha sido más que suficiente para generar deleite en sus redes sociales.

Nuevo contenido en su plataforma

Suzy Cortez tiene su plataforma de entretenimiento para adultos llamada Only Fans, donde se suben sus videos más candentes, y sin censura, actualizando su contenido, logrando cada vez tener más suscriptores.

Dedicatorias a los mexicanos

Como ya mencionamos, el certamen se realizará en la Ciudad De México, es la propia prensa mexicana quien decidirá al ganador, por ello necesita ganarse el amor de los mexicanos, y lo hace con fotografías muy especiales, ya sea con la playera de la selección mexicana, con publicaciones en español, y hasta utilizando unas botas tricolor.

No cabe duda que Suzy Cortez se está preparando arduamente para el próximo 30 de septiembre, fecha que ya está a unos días de llegar, y donde sabremos si Suzy Cortez se proclama como la indiscutible mujer con el mejor trasero.

