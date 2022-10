¡Suspenden cuenta de Instagram de Noelia y se muda a Celebrity!

Se reveló que Instagram decidió suspender indefinidamente la cuenta de Noelia, probablemente por algún problema que la famosa tuvo con las normas de la plataforma debido a su contenido.

Los fans de la cantante están muy enojados con Instagram por este hecho, aunque Noelia no parece estar muy preocupada ya que tiene una cuenta secundaria en otra red social llamada Celebrity en la que comparte sus sensuales fotos y vídeos.

Muchas famosas han pasado por este tipo de inconvenientes con Instagram, como por ejemplo Karely Ruiz, sin embargo, Noelia siempre había tenido cuidado sobre no contradecir las normas de censura de la plataforma y otras creadoras de contenido mostraban más piel.

¿Cuántos seguidores tenía Noelia en Instagram?

Esto aparece cuando quieres ver una publicación de Noelia.

Aunque Noelia ya cuenta con una cuenta secundaria en Celebrity, la mayoría de sus admiradores la siguen en Instagram. La también empresaria contaba con un total de 3.2 millones de seguidores y ya tenía un total de 7 mil publicaciones, entre vídeos, fotos e historias.

Algunas de sus últimas publicaciones en Instagram habrían sido una fotografía en el que modelaba un sensual conjunto negro que mostraban lo que pueden ver sus admiradores si se suscriben a su contenido exclusivo.

También, como te contamos en La Verdad Noticias, compartió un vídeo para celebrar los 22 años de su canción “Tú”.

¿Qué hace Noelia actualmente?

Noelia incursiona en crear contenido para adultos.

La famosa cantante Noelia ahora produce música del género Dance. Incluso ha sido galardonada en los Billboard, sus dos canciones más populares del momento son: "My Everything" y "Kiss Me". También, desde el 2019 comenzó a explorar en la producción de contenido para adultos.

