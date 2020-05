¿Susana Zabaleta tiene un amorío con Rubén Albarrán de Café Tacvba?/Foto: Pinterest

La famosa actriz y cantante Susana Zabaleta finalmente aclaró la polémica que ha creado su cercana relación con el cantante del grupo Café Tacvba, Rubén Albarrán. En una entrevista para un programa televisivo, la soprano confesó que después de 20 años de amistad, claro que son más que amigos. ¿Hay amorío?

Susana de 55 años y Rubén de 53 años han creado un fuerte lazo por más de dos décadas, incluso han compartido escenario. Sin embargo, últimamente la estrella de la música había compartido algunas fotos junto al vocalista de Café Tacvba, lo que hizo que el público se preguntara si existía alguna clase de romance entre ellos.

En una entrevista para “De primera mano”, Zabaleta aclaró que por el momento se encuentra soltera y viviendo la cuarentena con sus hijos. Cuando le cuestionaron sobre su relación con Albarrán, ella aclaró que son amigos con derechos, y que lo han sido por años.

Aunque no tienen un romance, la mexicana declaró que si desean besarse, abrazarse o algo más, no tienen problema en hacerlo sin perder su larga amistad. Incluso Susana expresó que “ser amigos con derechos” no tiene nada de malo, ya que ambos son adultos que saben lo que quieren.

“Ay por favor, ¿hay de otros?, a esta edad está más que explícito”, expresó la artista.

Critican a Susana Zabaleta

Algo que causó enojo en los internautas fue ver que Rubén de Café Tacvba fue a visitar a la soprano a su casa ahora en la cuarentena, cuando supuestamente las personas no deben salir de sus casas y tienen que mantener la “sana distancia”.

Ante esto, Zabaleta declaró que no tuvo nada de malo porque ninguno de los dos salió a la calle en su encuentro, tan solo estuvieron en su casa con las medidas de higiene necesarias. Así que la artista no entiende por qué la criticaron tanto.