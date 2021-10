Susana Zabaleta revela enfermedad que la obliga a fumar marihuana

Recientemente la actriz y cantante Susana Zabaleta reveló que padece una enfermedad crónica que la obliga a fumar marihuana, lo que ha causado gran revuelo en redes sociales.

Fue a través de Youtube, en un video con Escorpión Dorado, que Zabaleta confesó que consume marihuana, pero antes de que las críticas se fuera sobre ella, la cantante señaló que lo hace para calmar los padecimientos y síntomas de su enfermedad, además aseguró que es la única sustancia psicotrópica que ha probado.

“Mota, nada más, nunca en mi vida he probado otra cosa, pero me meto mota porque, bueno vas a decir ¡Ay, sí!, pero es que tengo una madre que se llama fibromialgia, ¿la conoces?, es una enfermedad y entonces cuando fumas ya te puedes mover increíblemente bien, ya no te duelen los huesos, las articulaciones y está padrísimo”, indicó la cantante.

Como era de esperarse por el humor y el carácter de su anfitrión el youtuber Escorpión Dorado enseguida comenzó a hacer bromas, asegurando que la explicación de Zabaleta solo eran “pretexto de drogadicto”.

¿Qué es la fibromialgia y síntomas?

La actriz padece fibromialgia, una enfermedad crónica

La fibromialgia es un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado acompañado de fatiga, problemas de sueño, memoria y estado de ánimo. Los investigadores creen que la fibromialgia amplifica las sensaciones dolorosas al afectar la forma en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales dolorosas y no dolorosas.

Los síntomas a menudo comienzan después de un evento, como un trauma físico, una cirugía, una infección o un estrés psicológico significativo. En otros casos, los síntomas se acumulan gradualmente con el tiempo sin un solo evento desencadenante.

Esta enfermedad es más común en las mujeres y hasta el momento no tiene una cura, por lo que las personas que la padecen suelen estar medicados de por vida.

¿Cuál es la edad de Susana Zabaleta?

La actriz y cantante Susana Zabaleta nació el 30 de septiembre de 1964, por lo que actualmente tiene 57 años de edad. Ahora fue la cantante quien confesó que tiene fibromialgia, una enfermedad crónica, la cual asegura logra calmar fumando marihuana.

