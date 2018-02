Susana Zabaleta le llama música pen... al reguetón

Susana Zabaleta, quien se caracteriza por decir las cosas de frente cuando algo no le gusta o no está de acuerdo, mencionó que la música de reggaetón es pend... Además, aprovechó para solidarizarse con el cantante Aleks Syntek, quien probablemente dejó de colaborar con la Unicef tras polémica en las redes.

La cantante soprano no dejó pasar la oportunidad para dejar en claro que no es lo mismo que deba de haber de todo, en cuanto a música, a que tengan que hacer de todo. Según ella, hay otros géneros musicales que no tienen mucha inteligencia en su confección.

'Lo que pasa es que hay música para pensar, música para sentir, música para hacer el amor, música para comer, música para elevador y también hay reggaetón', reiteró Susana.

La famosa confesó que jamás incursionará en el género urbano, porque ella seguirá brindándole a la gente algo diferente.

No obstante, las declaraciones de la soprano no cayeron bien a los internautas, quienes la criticaron por sus comentarios sobre el género de reguetón.

Sueña con un México igualitario

La celebridad a sido testigo del crecimiento y empoderamiento de la mujer en México, sin embargo, ella considera que ún falta mucho por hacer y que 'ni si quiera sus nietas vivirán en equidad de género'.

Cree que hay muchas batallas que las mujeres han ganado muchas batallas, pero la mayoría sólo se han dado

sus más de tres décadas de carrera artística, Susana Zabaleta ha sido testigo del crecimiento y empoderamiento de la mujer. Pero considera que falta todavía tanto por hacer, que ni siquiera sus nietas vivirán en equidad de género.

La cantante y actriz afirmó que hay muchas batallas que las mujeres han ganado pero la mayor parte de las victorias se han dado en la Ciudad de México, por lo que cree que se debe poner mayor atención al resto del país, donde la injusticia hacia su género sigue predominando.

'Muchas cosas han cambiado, pero hay otras que aún no; hay mucha injusticia. Yo la viví y la sigo viviendo, imagínate cuando estaba pequeña en Monclova, siendo la única mujer entre puros hermanos, ha sido difícil y aunque hoy vivimos una mayor libertad, no es suficiente y creo que pasarán muchas décadas más para hablar de igualdad', señaló.