Susana Zabaleta confiesa que sufrió acoso en el medio: “te medían la mano”

Narró los desgarradores momentos que vivió.

Susana Zabaleta ha destacado por su talento para la música y su fuerte carácter el cual fue clave para sobresalir en el mundo artístico. En esta ocasión, la también actriz se sinceró y relató los difíciles momentos que vivió al inicio de su carrera en medio del acoso que se vivía por parte de los productores.

Durante una entrevista con Venga la Alegría, Zabaleta relató algunas de las dificultades que atravesó durante el inicio de su carrera, entre ellas, el hostigamiento y abusos sexistas por parte de colaboradores del medio.

La cantante detalló para dicha entrevista a la cual tuvo acceso La Verdad Noticas que fue en los años 80 cuando más abusos y acoso sexual se registraron en el medio por parte de actores, productores y altos representantes, mismos de los cuales confesó también fue víctima.

Sufrió acoso sexual

Confesó que la pasó terrible debido a los abusos que se perpetuaban, sin embargo, agradeció que muchas personas que en su momento la agredieron, ahora ya no están.

“Perras, muchas perras del mal, horrendas, unas ya están muertas, qué bueno y actores horrendos que te metían mano y no podías decir ‘este put* me acaba de agarrar las nalgas’, no podrías decirlo porque acuérdate que antes existía eso tú calladita te ves más bonita, así era, los ochentas fue una época horrenda, los actores nos trataron mal”, recordó la cantante.

Por otro lado, contó que la situación no era nada fácil pero en especial para las actrices, debido a que los productores de cine, televisión o quienes tenían más poder en ese ámbito llegaban a condicionar los pagos.

“Vamos a cenar y cenar y luego te doy tu pago’ y yo así de: ‘¿cómo vamos a cenar y luego te doy tu pago?’”, recordó sorprendida Susana Zabaleta.

Y es que, pese a los momentos difíciles que pasó, la cantante ha conquistado grandes escenarios incluso junto a sus pareja tal y como lo hizo con Armando Manzanero.