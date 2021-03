Susana Zabaleta ofreció una íntima entrevista a la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, ahí habló de diversos temas, pero uno de los que más llamó la atención fue sobre lo mucho que le afectó la muerte del yucateco Armando Manzanero.

Más sincera que nunca, Susana Zabaleta confesó que la partida de Armando Manzanero le afectó tanto que ha considerado la idea de visitar a un tanatólogo: “Me topé con la muerte y no supe qué hacer. Yo creo que necesito ir con un tanatólogo… me quede con las ganas todavía de decirle muchas cosas al maestro, nos quedamos con las ganas de cantar”.

Susana Zabaleta asegura que la muerte de Armando Manzanero le afectó demasiado.

La cantante mexicana recordó los buenos momentos que vivió al lado de Armando Manzanero: “Era irnos de gira, comer como bestias y subirnos y no pensar ni en la fama ni el dinero, en reírnos, contarnos historias mientras caminábamos por las ciudades. Fue tan bonito que uno quiere volverlo a hacer porque pensamos que somos”.

Susana Zabaleta confesó que fue uno de los hijos de "El Maestro" quien le ayudó a tranquilizarse, pero que todavía siente su partida: “El único que me calmó fue Diego, el hijo del maestro… Claro, pero no me lo contó, se fue sin decirme muchas cosas que teníamos que habernos dicho, todavía traigo el pinche dolor”.

Susana Zabaleta recibe "visitas" de Armando Manzanero

Por otra parte, la cantante Susana Zabaleta asegura que ha vivido misteriosos momentos que asocia con la presencia de Armando Manzanero. “Me han pasado cosas de lo más mágicas y sé que es el maestro. El otro día abrí la puerta y llega un pájaro y se pone en la puerta… Todos se quedaron sorprendidos, cantó, cantó y después se fue”.

Finalmente, Susana Zabaleta mencionó que una situación similar le ocurrió pasó en el aeropuerto de la Ciudad de México: “Así en el aeropuerto llegando, arriba de mi maleta, antes de entrar en el aeropuerto un pájaro y blah, blah, blah. Y sí creo en la vida después de la muerte, pero creo que nadie está preparado para la muerte”.

Armando Manzanero falleció el pasado 28 de diciembre a causa de una complicación de salud derivada de su contagio por coronavirus. Su muerte fue considerada como una gran pérdida para la industria de la música latinoamericana, quienes a través de las redes sociales le dieron una emotiva despedida.

¿Qué piensas de las declaraciones de Susana Zabaleta? ¿Crees en las experiencias paranormales? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.

Fotografias: Instagram