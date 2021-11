Susana Zabaleta arremete contra Yuri por comentario homofóbico

Susana Zabaleta fue cuestionada sobre las recientes declaraciones de Yuri y de manera respetuosa se dirigió sobre ella ante los medios de comunicación.

La actriz respondió que de ninguna manera se le hace correcto el referirse de esa manera, pero tampoco abordó más el hecho para no meterse en líos ajenos.

Las declaraciones de la cantante con el Escorpión Dorado han sido blancos de críticas, siendo fuertemente señalada por presentarse como aliada de la comunidad LGBT.

"Son cosas estúpidas", dice Susana Zabaleta

Susana Zabeleta es una cantante comprometida y aliada de la comunidad LGBT, apoyando siempre a sus causas y siendo la voz en cuanto a representación hablamos.

Ante este panorama, Zabaleta respondió contundentemente sobre las declaraciones de Yuri en el Escorpión Dorado:

"Me da lo mismo lo que diga Yuri. Me da mucha tristeza que todavía cometan esas estupideces cuando hay gente que ha sufrido mucho y hay tanta gente que han matado simplemente por el hecho de ser homosexual", dijo la también actriz.

Susana Zabaleta prefirió no abordar el tema de la religión de la cantante y cómo esta la usa como escudo para sus comentarios homofóbicos.

¿Qué dijo Yuri contra la comunidad LGBT?

Durante una entrevista con el youtuber Escorpión Dorado, la cantante fue cuestionada sobre sus relaciones pasadas y justo cuando el enmascarado le preguntó si "alguno de sus novios le había salido gay", la jarocha respondió inesperadamente.

"Si horrible, no me ardió, me fui a hacer un análisis", con estas palabras, cientos de activistas, artistas y demás celebridades le respondieron a la jaracha por su actuar.

De momento, Yuri no se ha pronunciado sobre este nuevo escándalo, pues ahora se encuentra enfocada en los preparativos de su próximo álbum "Celebrando a una Leyenda".

