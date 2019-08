Susana Zabaleta: "Las mujeres estamos hasta la madr3 de violaciones"

La mujer de 54 años, decidió alzar la voz y romper el silencio respecto a todas aquellas mujeres que sufren violencia y feminicidios de manera constante a lo largo de su vida. Es por ello que, la actriz ganadora del premio a Mejor Actuación Femenina Principal en un Musical por la obra Casi normales, durante la segunda edición de los Premios Metropolitanos de Teatro decidió plantear su punto de vista con respecto a lo que ha estado ocurriendo.

Susana Zabaleta ha demostrado en sus diferentes facetas de mujer; como actriz, cantante y conductora que ella no calla por ningún motivo, al contrario, dice las cosas tal y como son; es por ello gran parte de su público la tiene en el mejor de los conceptos.

“Creo que es muy importante entender que la violencia genera violencia y que las mujeres estamos hasta la madre de que nos violen, de que nos pidan las nalgas para conseguir trabajo, entonces nos hacemos ver y si es por la fuerza, por la fuerza será”.

“No importa que sean mamás, solteras, niñas o grandes. Es algo devastador para nosotras, es el miedo diario, es la angustia absoluta. Una mujer no tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, a decir que quiere abortar y eso es grave”.

Susana Zabaleta se ha convertido en uno de los íconos más grandes a seguir no solo por lo que en diversas ocasiones menciona; sino por contundencia que utiliza respecto a sus afirmaciones. Sin embargo nunca se ha mencionado que la mujer ha sufrido acoso o violencia sexual; lo que si dejó muy en claro fue todas las mujeres han pasado por esa situación tan bochornosa.

“No voy a hablar de eso, pero a quien no le ha pasado”.

Sus declaraciones generaron controversia al momento de ser expuestas y lograron que más mujeres hablaran al respecto, sin miedo y sin temor a lo que pudiera pasar.

"¿Qué es lo que quieren?, no lo entiendo. Las mujeres podríamos vivir sin hombres, sólo es cuestión de congelar semen, pero los hombres no podrían vivir sin mujeres. Se preguntaron por qué hubo tantas pintas y tantas cosas graves, y es por eso, porque la violencia genera violencia, porque tú no entiendes lo que es matar a alguien hasta que te matan a un hijo. Porque no dudas en partirle la madre a quien sea cuando te violan a una hija. Ni una más”, concluyó.

Dicha situación se presentó debido a los feminicidios que se han ido presentando en los últimos años, pues existe un odio en contra de las mujeres que acaba con ellas a través de la muerte, tan solo por el simple hecho de seer mujeres.