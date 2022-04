Susana González le dice adiós a las telenovelas por esta razón

La actriz no desea que el público se harte de su imagen.

Susana González despertó la preocupación entre sus fieles fanáticos al anunciar que se retira temporalmente del mundo de las telenovelas. De acuerdo a la actriz, esta decisión ha sido tomada con el objetivo de que ella pueda descansar y aprovechar su tiempo en otras actividades, así como el de permitir que la gente no se aburra de su imagen.

“Entre un proyecto y otro me doy un respiro, pequeño, no tanto…Me doy un respiro y le doy un respiro al público, porque creo que también es importante, porque luego dicen: 'Ay otra vez, este actor, esta actriz'. A mí sí me parece importante limpiarte de la mente del público”, declaró en entrevista exclusiva para el programa Hoy.

Respecto a lo que hará durante el tiempo que esté alejada de la televisión, la actriz, quien meses atrás fue víctima de robo de identidad por parte de un partido político, señaló que se ocupará de otros asuntos pendientes y analizará el próximo proyecto en el que participará.

Mi Fortuna es Amarte, su última telenovela

La telenovela 'Mi Fortuna es Amarte' culminó sus transmisiones con altos niveles de audiencia.

El último proyecto en el que participó fue en ‘Mi Fortuna es Amarte’, telenovela en donde compartió créditos protagónicos con David Zepeda. En dicho melodrama, ella dio vida a Natalia Robles García, una mujer de clase alta que lo pierde todo cuando su esposo la abandona por su mejor amiga después de 20 años de matrimonio.

Como era de esperarse, el proyecto, el cual es una adaptación de la historia colombiana La quiero a morir de Luis Felipe Salamanca, adaptada por Juan Carlos Alcalá y producida por Nicandro Díaz González fue un éxito al finalizar su emisión con 5.2 millones de audiencia.

¿Cuál es la edad de Susana González?

Hoy en día, la zacatecana es una de las actrices más importantes de Televisa.

Susana González nació el 2 de octubre de 1974 en Calera, Zacatecas; por lo que ahora tiene 47 años de edad. En lo que respecta a su carrera artística, La Verdad Noticias investigó que esta inició en 1996 con una participación en la telenovela ‘Sentimientos ajenos’ y hoy en día es uno de los mejores talentos de la empresa Televisa.

