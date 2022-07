Survivor México: ¿Yusef enamorado de Viri? Podrían ser más que amigos

Yusef Farah es uno de los queridos participantes del Exatlón, sin embargo, al entrar en Survivor México 2022 no ha sido uno de los favoritos e incluso sus propios fans han tenido opiniones divididas por cómo se ha desempeñado.

Pero por suerte, todavía hay quiénes lo apoyan y Yusef también podría estar encontrando un apoyo en su compañera de equipo Viridiana. Ambos vuelven a estar juntos en el equipo amarillo o tribu Jaguar, pues por un tiempo se había cambiado al equipo verde, la tribu Halcón, pero no logró adaptarse.

Su regreso al equipo amarillo también parece ser la oportunidad que el participante necesitaba para acercarse más a Viri, quién es alpinista y tiene 39 años. Este acercamiento parece que no es solo como amigos, sino que podrían consolidarse como la nueva pareja en el reality show.

Yusef ya se ha declarado a Viridiana

Yusef hablando muy cerca con Viri.

Son grandes los avances que hay entre Yusef y Viri, incluso, el 'León Libanés' ya ha dejado en claro cuáles son sus intenciones y ya se ha declarado a la alpinista. Esto fue lo que le dijo: “tengo ganas de conocerte y de vivir esta aventura contigo”.

Asimismo, todo parece indicar que no ha sido rezhazado pues no ha habido ningúna diferencia o alejamiento entre Yusef y Viri. Sin embargo, ella no le ha dado un sí por completo, ya que deben estar más enfocados en la competencia y hay muchas dificultades que superar.

“No sé si Yus sea la persona con la que pueda compaginar todo eso” comentó Viri.

Ahora solo queda esperar a ver cómo se va desarrollando la relación, pronto te informaremos en La Verdad Noticias si ya confirman su noviazgo. También aprovechamos a contarte qué otros participantes se han cambiado de tribu.

¿Qué nacionalidad es Yusef Farah?

Yusef cuando estaba en el Exatlón.

A pesar de ser reconocido como el ‘León Libanés’, el participante del Exatlón y ahora en el famoso Survivor México 2022, Yusef Farah de 30 años nació en la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco.

