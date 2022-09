Survivor México: Yusef Farah revela porqué no volverá para el episodio final

Yusef Farah ha sido tema de conversación en los últimos días luego de su eliminación de Survivor México 2022, pues después de la misma se dedicó a responder los cuestionamientos sobre sus acciones dentro del programa.

El polémico judoka fue una de las grandes atracciones del programa pues con sus polémicas puso a muchos al borde del asiento esperando su eliminación.

incluso se rumoreo que terminó su relación con Viridiana luego de salir del reality show y en medio de una polémica por una infidelidad.

Por esta razón Yusef no volvera a Surivor México

A través de sus historias de Instagram el ex participante del reality show de competencias de TV Azteca reveló que no rechazó regresar a las playas de República Dominicana, pero no fue requerido por la producción, por lo que la revelación causó mucha sopresa y polémica en redes sociales.

"Muchos me dijeron que iba a la final de Survivor México 2022, no fui requerido, en cuanto se acabó este tour de medios que era necesario hacer, voy a visitar a Leo y a Cloe, me urge conocer a mi sobrino, así que literalmente voy camino a Tijuana."

Al parecer tanto Santi como Yusef no fueron requeridos para la grabaciones de la gran final de Survivor México, aunque hasta el momento se desconocé el por qué.

Los que si estuvieron fueron Cathe, Catalina, Cuchao, David Ortega, David Álvarez, Saadi y Cynthia Cofano, quienes continúan en las instalaciones de la producción por lo que se presume que están grabando algunos segmentos.

En tanto la gran final de Survivor México tuvo que ser recorrido por algunos días debido al paso del huracán Fiona por lo que el campamento que tienen los finalistas tuvo que ser construido desde cero, siendo Julián, Nahomi y Kenta los finalistas.

¿Dónde ver la gran final de Survivor México?

Yusef Farah habló de por qué no volvió para la final de Survivor

El episodio final del reality show será transmitido el viernes 30 de septiembre en punto de las 19:30 horas pues a partir del 3 de octubre su espacio en la programación será ocupado por Exatlón.

La bolsa acumulada para el ganador del final de temporada es de 540 mil pesos mexicanos, mientras que el segundo lugar se ganará 270 mil pesos.

