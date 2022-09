Survivor México: Tras polémico pleito de Nahomi, usuarios reaccionan con memes

El pasado martes 27 de septiembre dieron a conocer un nuevo episodio de Survivor México en su tercera temporada, donde los eliminados aparecieron en el Concejo Tribal, pero lo que desató toda una polémica fue el pleito que protagonizó Nahomi con algunas ex sobrevivientes.

Y es que, en La Verdad Noticias te compartimos que Cathe y Saadi tacharon de mentirosa a Nahomi, quien no dudó en defenderse de aquellas acusaciones de sus ex compañeras, pues se vivió un tenso momento, donde la sobreviviente le pidió a Cathe que no mencione a su mamá en aquella discusión.

La finalista expresó: "No menciones porque no tienes la boca para mencionar a mi mamá". Dijo Mejía. Tras aquella polémica los usuarios reaccionaron con diversos memes, pues no quieren que ella sea la ganadora sino Julián, quien ha jugado sus estrategias en el juego individual.

Memes tras pleito de Nahomi en Survivor México

A través de Twitter los internautas comentan que el único ganador de esta tercera temporada debe ser Julián porque fue frontal con todos los participantes, mientras que otros han dejado en claro que no apoyarán a Nahomi ni a Kenta, así te lo hemos compartido en las noticias de la farándula.

Usuarios comentan que Julián debe ganar

Usuarios reaccionan tras pleito en el Concejo Tribal

Memes en redes sociales

De igual forma comentan que la sobreviviente fue incongruente con sus comentarios ya que en su momento dijo que apoyaría a todas las mujeres, pero terminó por nominar a las participantes, quienes se fueron al Juego de la Extinción.

Usuarios dicen que la sobreviviente traicionó a todos

Usuarios arremeten contra Nahomi

Por otro lado, los internautas comentan que la sobreviviente debe dejar de estar fingiendo porque todo está grabando, incluso Cathe se enfrentó ante la finalista, y le dijo que ya no siga mintiendo porque hay videos que comprueban que no dijo la verdad.

Memes en Twitter

Tachan de mentirosa a Nahomi

Los memes que dejó el pleito entre las participantes

¿Quién es Naomi de Survivor México?

La participante es maquillista profesional

Ante el revuelo que ha causado, los usuarios se han preguntado quién es Nahomi de Survivor México, es la primera mujer trans en participar en el programa. Participó en Miss Trans representando a Ciudad de México y ganó el certamen; es maquillista profesional y ha maquillado a conductoras de TV Azteca.

