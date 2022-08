Survivor México: ¿Por qué no se volvió a ver a este ex superviviente?

Tras las tres temporadas que han hecho de Survivor México en TV Azteca muchos supervivientes desean demostrar sus aptitudes de supervivencia en un escenario salvaje con lo que tengan al alcance, además, que se enfrentan con otros competidores por un suntuoso premio para el ganador.

Recordemos que los participantes se dividen en dos equipos, pero ninguno tiene las comodidades básicas y mucho menos comida disponible, deben buscar sus propios suministros y comptetir contra el equipo contrario por los beneficios que la producción les proporcione.

Además de ser una lucha física contra la inclemencia de la naturaleza, también es mental ya que conviven 24 horas con los demás supervivientes y los conflictos no faltan. También, los momentos en los que echan de menos a sus seres queridos. Por estos motivos este ex superviviente no quiere volver a saber algo sobre Survivor.

Esto es lo que sufrió Eduardo Barquín

Eduardo Barquín hablando de su experiencia en Survivor México.

El ex participante Eduardo Barquín fue el octavo eliminado de una temporada de Surivivor México. Estuvo cerca de 57 días y afirma que tuvo que enfrentar muchas frustraciones y privaciones de alimento. Comentó que es muy dificil sobrevivr a base de cocos y mangos y luego realizar las pruebas organizadas por la producción.

Afirma que el reality está lejos de ser un simple concurso, es un verdadero aislamiento y una lucha constante contra la mente y esas son cosas que no se ven a través de la pantalla. Asimismo, después de terminar tendría que pasar por una readaptación a su vida cotidiana.

Por estos motivos afirma que no volveria a participar en ningún programa similar. Algo que parece que sí cumplió ya que no se le ha vuelto a ver en TV Azteca.

¿En qué temporada de Survivor México estuvo Eduardo Barquín?

Eduardo Barquín esutvo en la 2° temporada de Survivor.

Eduardo Barquín estuvo participando en la segunda temporada del famoso programa Survivor México que se realizó en el 2021. En esta entrega los supervivientes también estuvieron en República Dominicana y el conductor fue “Warrior”.

Actualmente esta en transmición la tercera temprada y en La Verdad Noticias te contamos quién podría ser el expulsado este viernes 12 de agosto.

