Survivor México: Participantes protagonizan tremenda pelea

Participantes de Survivor México se enfrenta en tremenda pelea.

Ahora que ha surgido una nueva tribu en Survivor México, la tensión entre los participantes se hace más intensa, provocando grandes enfrentamientos, tal es el caso de Kenta Sakurai y Jacky Ramírez.

Y ante la llegada de Jacky Ramírez en la tribu ‘Los Otros’ algunos de sus compañeros han mostrado su molestía, debido a su bajo rendimiento en los juegos.

Jacky Martinez en Survivor México

Kenta Sakurai y Jacky Ramírez protagonizan pelea.

Recordemos que ante la salida de Fátima de ‘Halcones’ de Survivor México por una lesión, Jacky Martínez ingresó a la competencia, sin embargo terminó siendo parte de ‘Los Otros’.

Ante su presencia en la nueva tribu, Kenta Sakurai cuestionó su actitud en la competencia, asegurando que parecía que se encontraba “de vacaciones”.

"Pues es que parece que vienes a tomar el sol o a no sé qué. Todo el tiempo con tus comentarios de que necesitas unas chelas... ¿Qué necesidad tengo yo de estar compartiendo el aire contigo, mi energía contigo... tú me desgastas, tu voz me irrita".

Como era de esperarse Jacky Martínez no se quedó callada y le pidió que no se tomará las cosas personales: "Ni siquiera me conoces en lo más mínimo, no me interesa nada de lo que dices, o sea, si a ti te molesta mi presencia es porque tú lo permites. Yo no hago nada, tú me das ese poder tan grande para hacerte enojar".

Expulsado de Survivor México

Karim fue el último eliminado de Survivor México.

Después de varios duelos de eliminación, Karim Sayeg se convirtió en el último eliminado de Survivor México 2022.

El ex participante de ‘Halcones’ se enfrentó a Calina y Jacky Martínez integrantes de la tribu ‘Los Otros’ y después de nueve semanas se despidió de la competencia.

El reality Survivor México anunció que a partir de esta nueva semana, se transmitirá de martes a sábado, por medio de Tv Azteca.

