Survivor México: Los robos de Yussef traen severas consecuencias para la tribu Jaguares

El reality show de concursos atlético Survivor se encuentra en medio de la polémica después de que participantes del reality show admitieron que habían hecho trampa.

Y es que no es la primera vez que esto sucede dentro del reality, pues antes Rogelio fue acusado de meter proteína y dárselo a su equipo sin que ellos supieran.

Ahora es otro integrante de la tribu Jaguares, Yussef Farah el que se encuentra en el ojo del huracán después de que fuera descubierto un cofre con varios objetos que se habría robado y siendo confrontado por el Warrior,aunque como te hemos dicho aquí La Verdad Noticias, no es la primera vez que el participante se encuentra en medio de la polémica pues hace unas semanas protagonizó una dura pelea que tuvo con Julián.

Así confrontaron a Yussef

Esta fue la cara de Yussef al ser confrontado por el Warrior

A pesar de que en un principio fue considerado un líder, ahora Yussef se ha convertido en uno de los más odiados dentro del reality show pues se le responsabilizó de robar productos de aseo y esconderlos para su supervivencia.

En la parte final del episodio después de la competencia de las calaveras en donde la tribu Jaguar salió vencedora por 4 -2 - 0 , el Warrior informó a la tribu una sorpresiva noticia.

Puso un cofre en frente de la tribu y expresó que debido a los antecedentes debían investigar todo lo que sucedía en la tribu Jaguar.

El cofre contenía esponjas, peines, detergente, refresco y hasta un espejo

“Yussef esto me hace pensar muchas otras cosas, veo esponjas, shampoo, un peine, cinta, un espejo, agua, refresco, entre otras cosas, hagamos esto muy sencillo, si hay un responsable lo quiero conocer”.

Dijo el Warrior mientras sacaba cosas del cofre, por lo que les preguntó directamente quién era el responsable, a lo que enseguida Yussef alzó la mano, pero sus compañeros aseguraron que todos cometieron tales acciones.

“Esto no representa el espíritu de Survivor, esto está muy lejos de lo que buscamos en el reality, se les hizo fácil ir recolectando esto, estaba escondido en su refugio, lo hemos encontrado. Esto me hace pensar que no están haciendo bien las cosas”

Los objetos fueron encontrados por el personal de producción que revisó toda la zona del campamento de la tribu de los Jaguares logrando encontrar los distintos objetos escondidos en diferentes lugares del mismo.

Debido a esto Gabo Cuevas insinuó que todos en el show lo habían hecho lo que causó la desaprobación de todos los demás equipos.

La defensa del equipo Jaguares circuló en torno a que todo fue a causa de un contexto y circunstancias debido a lo difícil que ha sido sobrevivir.

Debido a esto se determinó que aunque los Jaguares ganen dos tótems tendrían que sentenciar a un participante de su tribu, pero en caso de no ganar ninguno serán 4 los integrantes que estarán en el juego de extinción.

A pesar de haber ganado una recompensa Cuchao utilizó un medallón secreto que encontró en el episodio 4 para arrebatarles la recompensa de chocolates, galletas y la comunicación con sus seres queridos, premios que los jaguares habían logrado por ganar las pruebas.

Actitud de la tribu Jaguares causa repudio en redes sociales

Los fans repudiaron las acciones de la tribu Jaguares

Ante este percance que se tuvo en el reality show de TV Azteca, las redes se encendieron y acusaron a la tribu Jaguares de ser unos ladrones, además de que hubo quien también pidió la expulsión de toda la tribu del reality show.

Mismo que expresaron también con memes que demostraron el disgusto del público a través de memes y distintos comentarios en Twitter que causaron la risa y la indignación con los participantes pues consideraron que el castigo de la tribu Jaguares fue muy leve.

Primero Warrior expone a Yusef de ratero, luego termina de humillar a todos los jaguares, Catalina mete leña al fuego y Cuchao usa su medallón y le roba la recompensa a los jaguares, el mejor capitulo de Survivor sin duda alguna #SuministrosSurvivor pic.twitter.com/pNdmsBjFAP — AdrianB (@Belmondo00) August 17, 2022

Tanto esperar que exhiban a Yussef de Rata, para que al final le den un castigo todo ñoño, no nos decepciones una vez más survivor please!! #SuministrosSurvivor pic.twitter.com/vS72k9d9o0 — Any (@Angie98054413) August 17, 2022

Fue todo????

Estamos hablando del tipo que se puso de acuerdo para meter proteína a Survivor y la consumió por una semana. Ahora robó algo y dicen que van a pensar su castigo?? De que privilegios goza el hipócrita #SuministrosSurvivor pic.twitter.com/IzuahvF8xa — (@Silln13) August 17, 2022

