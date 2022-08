Survivor México: ¡Kenta y Catalina se pelean por este motivo!

Algo que está caracterizando a Survivor México 2022 son las grandes peleas que han tenido los supervivientes e incluso en los mismos equipos. En está ocasión, dos miembros de los Otros tuvieron una gran discusión en el refugio de su equipo.

Se trató de Kenta y de Catalina, quienes comenzaron a discutir por un poderoso motivo. Resulta que Kenta ha estado muy molesto con Catalina porque ella no ha tenido un gran desempeño en las pruebas organizadas por la producción por lo que no volverá a hablarle.

Incluso comentó que iba a hipnotizarla para que ella hiciera mejor las cosas: “Yo voy a ser el que la va a manipular mentalmente”. Además, aseguró que no volvería a hablar con ella, solo lo haría cuando se encontrarán en medio de una prueba.

¿Qué dice Catalina al respecto?

Kenta contra Catalina en Survivor México 2022.

Este asunto está separando al equipo de los Otros, además que podría estar afectando la autoestima de Catalina porque Kenta, quien acaba de ganar en el "Juego del Símbolo", la ha estado criticando porque no se esfuerza lo suficiente.

Sobre ese tema, la superviviente se ha mostrado muy tolerante y reveló que desde su punto de vista Kenta está en un “momento de bajón”. Además, afirmó que no dirá nada al respecto de su desempeño y tampoco hará una polémica en el reality show.

Además opinó que ella siempre ha demostrado su apoyo a todos sus compañeros y no le cabe que el superviviente le diga que no debería seguir en reality: ¿Por qué una persona como Kenta va a hacerme creer que no debo estar aquí? Lo único que puedo hacer es ignorarlo”. Conoce otras de las peleas de Survivor México en La Verdad Noticias.

¿Quién es Catalina Blanco de Survivor México?

Ella es Catalina Blanco.

La participante Catalina Blanco del reality Survivor México 2022 tiene 38 años y es oriunda de Colombia es productora audiovisual en televisión y cine.

