Survivor México: Kenta exhibió a Jacky y aseguró que ella vino a tomar el sol

La presencia de Jacky, la nueva participante de Survivor México no ha sido del agrado de los sobrevivientes de las tribus Halcones y Jaguares, incluso de la nueva tribu "Los Otros", pues durante la transmisión del programa, Kenta lanzó fuertes comentarios sobre la participante.

Cabe mencionar que la llegada de la ex de "Acapulco Shore" surgió tras la salida de Fátima, quien tuvo una lesión y no pudo continuar en la tercera temporada del reality show de TV Azteca, por lo que la influencer en los pocos días de su estancia ha dado de qué hablar.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Jacky se fue al Juego de la Extinción, donde se enfrentó a dos de los sobrevivientes de Halcones, pero dejó en shock a varios porque se salvó de la eliminación, mientras que la tribu se despidió de Christian.

Kenta no tolera a Jacky en Survivor México

Sobrevivientes de "Los Otros" protagonizan nueva polémica en el reality

En el anterior programa del reality de supervivencia, Kenta tomó la palabra y preguntó quién es Jacky y a qué vino a Survivor por lo que la joven dijo que es una persona comprometida, responsable, leal, honesta, super amigable y que vino a competir como todos.

"Me quieres exponer, no fue la manera". Le dijo Jacky.

Por su parte Kenta le dijo: "Pues es que claramente digo, para competir, parece que vienes a tomar el sol o no sé qué...todo el tiempo con tus comentarios de que necesitas unas chelas...Qué necesidad tengo yo de estar compartiendo el aire contigo, mi energía contigo..Tú me desgastas..tu voz me irrita".

Jacky no se quedó callada y le contestó: "No te tomes nada personal, ni siquiera me conoces en lo más mínimo...No me interesa nada de lo que dices osea si a ti te molesta mi presencia es porque tú lo permites, yo no haga nada, tú me das ese poder tan grande para hacerte enojar". Le dijo la sobreviviente.

"Qué sean unos perdedores no tiene que ver conmigo". Dijo la joven.

Eliminado de Survivor México

Reality show de TV Azteca

El Juego de la Extinción del reality Survivor México se lleva a cabo los viernes, por lo que los usuarios podrán conocer quién dejará la competencia el 12 de agosto, aunque han surgido fuertes rumores de que podría salir un sobreviviente de Jaguares.

