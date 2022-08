Survivor México: Julián maltrata a Jacky y acaba en fuerte discusión

Survivor México se pone cada día más intenso y después de vivir la eliminación de Gabo Cuevas el fin de semana pasado, hoy el reality show de competencias atléticas y supervivencia se encuentra una vez más en el ojo del huracán debido a las peleas que han tenido lugar dentro del show.

Y es que el programa de TV Azteca ha estado en medio de la polémica pues se han destapado peleas, estrategias, traiciones y hasta acusaciones graves de robo a la producción que ha terminado por sancionar a una tribu en el programa.

Tal y como te dijimos en La Verdad Noticias, no es la primera vez que Jacky causa polémica pues en otra ocasión Gabo Cuevas encaró a cuchao por llamar a Jacky Naca y Sirvienta, sin embargo ahora es un supuesto maltrato de Julián a Jacky lo que ha puesto a hablar a las redes sociales.

Julian maltrata a Jacky en pleno juego

A través de la red social de TikTok se muestra el momento en el que Julián y Jacky se encuentran en plena competencia, en ella tenían que correr hacia el frente mientras tenían un contra peso en la espalda para tomar unos cuadros de madera con números, que después de recolectarlos debían resolver unas operaciones matemáticas.

Fue durante este concurso cuando Jacky y Julián, que ya habían competido en una primera ocasión, tuvieron un momento controversial, pues al estar en pleno juego Jacky cayó al suelo lo que causó que Julián le gritara y la sacudiera para que se levantara.

Fueron estas acciones lo que provocaron una fuerte discusión entre Julián y Yusef pues este le pidió que no le hablará así a Jacky pues era una compañera de equipo y no tenía por qué tratarla así, la discusión escaló tanto que incluso Jacky tuvo que salir a hablar, ahí expresó que comprendió las acciones de Julián pues se encuentran en medio de una competencia y que a ella no le había afectado.

Redes sociales estallan contra Julián

Los comentarios en TikTok no se hicieron esperar aunque fueron mixtos

A pesar de esta aclaración en las redes sociales se ha empezado a discutir si esta actitud fue la correcta hacia Jacky, pues para mucho la influencer no ponía de su parte para realizar la competencia y para otros inclusive si así fuera no era motivo para gritarle.

Los comentarios fueron mixtos en las redes sociales pero algunos defendieron a la ex estrella de Acapulco Shore, pues consideraron que si se estaba esforzando y además aguantó los gritos de su compañero de equipo.

