Survivor México: Gabo encara a Cuchao por llamar "naca y sirvienta" a Jacky

Pese a la controversial acusación, todo parece indicar que Cuchao Pérez no será sancionado.

Grandes momentos de tensión se vivieron en el Consejo Tribal del episodio 30 de Survivor México 2022 luego de que Gabo Cuevas de la tribu Jaguares expuso a Cuchao Pérez por haber llamado “naca y sirvienta” a Jacky Ramírez, siendo ambos de la misma tribu Halcón.

Frente a Carlos Guerrero “Warrior”, el periodista de espectáculos dejó al descubierto el comentario despectivo que el influencer hizo en contra de Jacky. Ante dicha situación, Cuchao se disculpó con ella por lo ocurrido y luego comenzó una discusión con Gabo mientras que sus compañeros escuchaban callados.

Por otro lado, Jacky aseguró que no le sorprende el comentario despectivo y lamentó que le faltaran al respeto cuando ella siempre ha tratado de ser respetuosa con sus compañeros, esto a pesar de que lleva poco tiempo dentro de la famosa competencia de TV Azteca.

Jacky, una participante controversial

La influencer y ex integrante de Acapulco Shore llegó al reality show de Azteca.

Cabe destacar que este no es el primer escándalo en el que Jacky Ramírez se ve involucrada dentro de Survivor México, pues hace unos días te dimos a conocer en La Verdad Noticias que la influencer y ex integrante de Acapulco Shore recibió burlas por parte de Gabo Cuevas.

No obstante, ella ha destacado por tener un controversial paso dentro del show, además de que sus habilidades no son las mejores, lo que pone en aprietos a sus compañeros de tribu y también ha sido criticada por no dar su mejor esfuerzo, pequeñas peleas y enemistades.

¿Dónde ver Survivor México 2022?

22 participantes compiten entre si para lograr ganar el trofeo y el premio de 2 millones de pesos.

Survivor México 2022 se transmite por la señal de Azteca Uno los días miércoles, jueves y viernes en punto de las 7:30 pm mientras que los sábados se lleva a cabo la eliminación en punto de las 8 pm. No obstante, el programa puede ser visto a través del sitio web de la televisora del Ajusco o en la app Azteca en Vivo, disponible para iOS y Android.

