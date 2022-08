Survivor México: Gabo Cuevas se burló de Jacky, se puso cocos para imitarla

En la tercera temporada del reality show Survivor México han surgido momentos bastante polémicos con algunos de los participantes de las tribus Jaguares y Halcones, pero durante el juego por suministros, Jacky tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades en la competencia.

Pero, tras su desempeño en su primera prueba no fue lo que esperaba, pues aseguró que se sentía nerviosa y no pudo dar un punto para su equipo, pero prometió que en el siguiente reto daría su mil por ciento, aunque la tribu de los Jaguares no dudaron en criticarla en el campamento.

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Jacky llegó al reality show para quedarse tras la salida de Fátima. Cabe mencionar que la nueva integrante de los Halcones se dio a conocer en "Enamorándonos" y por su participación en el programa "Acapulco Shore".

Critican a Gabo de Survivor México por burlarse de Jacky

Durante el siguiente reto por la recompensa, nuevamente Jacky participó pero no logró darle a su equipo la victoria y fueron derrotados por Jaguares, situación que generó varias críticas por parte de la tribu Jaguares.

En el campamento, Gabo Cuevas se burló de la joven y se puso unos cocos para imitarla, de igual forma Viridiana también la criticó y le dijo a su compañero que también le hacía falta atrás, lo que provocó las risas de los demás sobrevivientes.

"Es que ella ya viene con el salvavidas incluido hermana". Dijo Cuevas.

Por su parte, los usuarios han desaprobado la actitud de Gabo y comentan: "No se vale ese tipo de burlas y groserías, que mal por la tribu Jaguar", "Los comentarios de Gabo super fuera de lugar", "La manera que se expresa Gabo no es la correcta".

¿Quién ha salido de Survivor México?

Lupita fue eliminada de la competencia.

La participante Saadi de Jaguares fue eliminada del reality show Survivor México el pasado viernes 29 de julio, de igual forma ha sido eliminada Catalina, Ceriani, Lupita, Rogelio, Italivi y Salime, mientras que Tefi Valenzuela fue la primera participante que abandonó la competencia.

