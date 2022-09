Survivor México: Ex sobreviviente revela si se puede tener intimidad en la selva

En la tercera temporada de Survivor México, los sobrevivientes de las tribus han protagonizado momentos polémicos y románticos, tal y como sucedió con Viridiana y Yusef que le dieron rienda suelta a su amor con apasionados besos y abrazos.

Los atletas no ocultaron el gran amor que surgió en las primeras semanas del reality show, pues las cámaras de la producción captaron los besos y caricias que se daban, por lo que la alpinista fue cuestionada si se podía tener intimidad en el reality.

Recordamos que Viridiana fue la eliminada del proyecto el pasado sábado 27 de agosto, lo que fue un duro golpe para el ex atleta de Exatlón, quien no pudo ocultar su tristeza, no quería que Viri se vaya, pero la participante superar el reto del Juego de la Extinción.

Ex sobreviviente revela lo que hizo en Survivor México

Tras ser eliminada del reality, la deportista acudió a "Venga la Alegría" para contar su experiencia y comentó: "A mí me tocó ir a la selva...íbamos a hacer nuestras necesidades...no hay nada de romance...olíamos muy mal". Confesó.

Por su parte, Kristal Silva dijo que si es posible intimar en la selva y expresó: "Yo supe de varios que se subían a una cueva...nada más les aviso". Comentó, de igual forma mencionó que las parejas del reality podrían verse a escondidas.

¿Quién ganó la primera temporada de Survivor México?

Lalo Urbina fue el primer ganador del reality show de supervivencia

En la primera temporada del reality show Survivor México fue Lalo Urbina, quien se llevó como premio 2 millones de pesos. El ex sobreviviente es un escalador profesional, además le gusta hacer ejercicio, así lo ha presumido en su perfil de Instagram.

