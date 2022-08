Survivor México: Este es el concursante mejor pagado de la temporada 2022

Survivor México es un reality de competencia que sigue dando de qué hablar, por lo que los fans de este quieren saberlo absolutamente todo acerca de las estrellas que participan en el programa de TV Azteca.

Y es que además de las competencias emocionantes también se agrega el factor psicológico y las estrategias que hace cada participante para quedarse con el premio de 2 millones de pesos.

Sin embargo quizá algunos fans del reality no sepan que todos los participantes reciben un sueldo por su estancia en las playas de República Dominicana, por lo que el premio es un verdadero plus para ellos quienes ya ganan por estar dentro del reality, mismo que como te contamos en La Verdad Noticias, se encuentra en boca de todos pues el Warrior habría confirmado quién será el eliminado de este 25 de agosto.

Esto es lo que cobran los participantes de Survivor México

Aunque han corrido rumores acerca del sueldo que reciben los participantes, que es de alrededor 10 mil pesos semanales, y que estos se otorgaban de acuerdo al tiempo que lograban permanecer en Survivor México, siendo los finalistas los mejores pagados, parece ser que esto no es así.

Según el ex participante Rogelio Torres, los sueldos de los participantes no son iguales para todos, pues depende mucho de la popularidad de los participantes, pues según ell ex participante los sueldos van desde los 15 mil hasta los 45 mil pesos semanales para los mejores pagados

¿Quién es el participante mejor pagado de Survivor México 2022?

Javier Ceriani sería el participante mejor pagado de Survivor México 2022

Según Rogelio los participantes que menos ganan serían él mismo, Gabo, Nahomi, Julián entre otros que ganarían una cifra de 15 mil pesos semanales.

Según Rogelio no es uno el mejor pagado sino que son varios participantes, lo que sorprendió a todos pues se trata de mucho dinero en juego.

Entre los nombres que dio se encuentran los de Yusef Farah, Cyntia Cofano, Viridiana Álvarez, David Ortega y Javier Ceriani.

A estas revelaciones se une la cuenta de instagram @Survexa_party, cuenta especializada en spoilers del reality show de TV azteca, que aseguró que es el periodista de espectáculos Javier Ceriani el que es el mejor pagado

