Survivor México: Confirman que Carlos Guerrero "Warrior" será el conductor

Por fin han dado a conocer a través de la cuenta oficial de Instagram del reality "Survivor México" quien será el nuevo conductor de esta temporada, pues el elegido es Carlos Guerrero "Warrior", quien se une a esta gran aventura de supervivencia más extrema de la televisión.

En La Verdad Noticias te hemos compartido quienes serán los participantes que dejarán sus comodidades para vivir una nueva experiencia que los hará más fuertes para superar cada obstáculo de la difícil competencia, donde solo uno podrá ganar el premio del reality.

Y es que, en la anterior temporada del programa "Survivor México", Arturo Islas fue el conductor, pero ahora el comentarista de deportes será el encargado de esta nueva temporada de retos extremos que dará inicio el miércoles 7 de abril por TV Azteca.

Nuevo conductor de Survivor México causa furor

Fue a través de la cuenta de Twitter de TV Azteca dieron a conocer que Carlos Guerrero "Warrior" será el encargado de conducir la segunda temporada del reality show, por lo que los internautas han enviado diversos comentarios de buenos deseos para el presentador.

"Muy buena elección, ojalá no se vuelva soberbio". Comentó un usuario.

Los usuarios le desearon lo mejor al conductor, y han asegurado que no se perderá la transmisión del programa, aunque otros comentaron que no le hicieron una presentación como sucedió con Arturo Islas, otros esperan que esta temporada no sea aburrida.

Por su parte, el comentarista compartió la sorpresa a través de su cuenta de Instagram, donde Tania Rincón, El Capi Pérez, hasta el ex conductor de la primera temporada del reality show de TV Azteca, le deseó lo mejor, él aseguró que lo hará excelente y le expresó mucho éxito.

Por lo pronto, los competidores de esta temporada "Survivor México 2021" se han despedido de sus familiares y por supuesto de las redes sociales, pues serán varios meses que estarán lejos de sus casas, aunque hasta el momento no han dado más detalles del proyecto.

