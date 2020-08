Survivor México: Conductora de TV Azteca quedó ENAMORADA de un ex participante

Conductora de TV Azteca quedó flechada por un guapo hombre

La fuerte competencia en “Survivor México” ha dejado intrigados a los televidentes, pues ahora el juego ha cambiado y en la semana habrá dos eliminados, por lo que algunos que no forman parte del reality show, han compartido cómo ha sido su experiencia.

Y es que durante el programa “Venga la Alegría” de TV Azteca, tuvieron como invitado al quinto eliminado, pues el ex participante Javier no logró superar a sus demás compañeros en un reto de mucha resistencia, aunque él era considerado uno de los más fuertes de la competencia.

El ex concursante de “Survivor México” causó todo un revuelo, pues durante su llegada al foro del matutino dejó asombrada a una de las conductoras, pues Anette Cuburu no le quitó el ojo de encima, ya que Javier fue uno de los guapos hombres del reality show.

¿Conductora de TV Azteca se enamoró de Javier?

El ex participante de “Survivor México” se presentó en el programa del miércoles para hablar sobre lo que vivió durante la competencia que era todo un desafío, pues sufrió hambre, frío y algunos golpes que tuvo durante las actividades extremas con los demás concursantes.

Pero durante la entrevista Anette Cuburu quedó impactada por ver a Javier en el foro del programa “Venga la Alegría”, incluso aseguró que él está guapísimo, pues se reía al ver las preguntas que le hacían los demás conductores.

¿Javier mereció ser eliminado de "Survivor México"?

El ex participante del reality show además de acaparar la atención de las conductoras de TV Azteca, los internautas comentaron que fue injusto la salida de Javier, pues no debió ser sentenciado, pero desafortunadamente, no logró superar la dinámica de eliminación y se convirtió en el quinto eliminado.

El reality show "Survivor México" ha sido una experiencia impactante para cada participante, quienes han demostrado resistencia en la fuerte competencia de supervivencia, aunque no hay que negar que Javier fue uno de los más simpáticos, ¿Crees que Javier debió ganar la competencia?