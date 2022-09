Survivor México: Así defiende Ximena Duggan a Yusef Farah

Muchos televidentes de Survivor México 2022 no han estado muy contentos con Yusef Farah por cómo se ha comportado recientemente durante las competencias del reality show de Tv Azteca por que desea el premio a como dé lugar.

Pues se reveló que hizo trampa para poder ganar el siguiente collar de inmunidad que perdió la superviviente Cinthya. Por ello, Warrior ha pedido que se revise el triunfo de Yusef pues no está muy claro si ganó limpiamente.

Pero eso no ha sido todo, también ha quedado mal ante los ojos del público porque después de enamorar a Viridiana cuando ella fue eliminada se vio que Yusef enseguida se interesó por Jacky Ramírez por lo que se piensa que es pura estrategia.

A pesar de todo Ximena Duggan defiende a Yusef

Ximena Duggan dice esto sobre Yusef Farah.

Aunque Yusef Farah es considerado como un tramposo y manipulador de los demás supervivientes, no todos se han convertido en sus enemigos. Pues Ximena Duggan ha decidido defenderlo de tantas críticas.

Ella comentó en sus redes sociales que la actitud de Yusef es justificada por lo difícil qué es el reto de Survivor México 2022. Ya que además de las dificultades que hay por la comida y cubrir las necesidades básicas, también debe competir contra otros por el premio lo que saca lo peor de todos.

“Yusef es una gran persona, siento que necesito decirlo… siempre ha sido un extraordinario amigo que me ha escuchado en las buenas y en las malas, que jamás me ha juzgado” dice la ex participante.

Asimismo, revela que no se deberían tomar tan en serio la competencia ya que al final del día es un simple juego que no define cómo es una persona en realidad: “Se están volviendo locos, pero es un juego”.

¿Quién es Ximena Duggan?

Ximena Guggan partició en el Exatlón.

La famosa atleta Ximena Duggan participó en el reality show del Exatlón que se realizó entre el año 2021 y 2020 y quedó en el cuarto lugar. Ella es una reconocida baterista y practicante de parkour.

