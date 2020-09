Survivor México: Arturo Islas se contagia de Covid-19

Survivor: Arturo Islas se contagia de Covid-19

El conductor Arturo Islas Allende estuvo en República Dominicana grabando el reality show Survivor y apenas llegó a México, según él, se contagió de Coronavirus.

El presentador conocido por su contenido en redes sociales, sobre animales, envió un fuerte mensaje a sus seguidores sobre los riesgos del virus.

“Quiero platicar que di positivo a Covid. Me hice un estudio, me hice la prueba de haber tenido fuertes dolores de cabeza, me dolía mucho atrás de los ojos, escalofríos, fiebre, una ligera inflamación en la garganta, perdí el gusto”, aseguró el presentador en Instagram en una transmisión que realizó desde su perfil en Facebook.

Pidió a sus seguidores no descuidarse.

“Este video es una invitación a que se cuiden todos, sí existe. A diferencia de algunas personas que son asintomáticas, yo no, yo sí tuve unas consecuencias fuertes. Quizás por eso me han visto mas activo en redes, porque estoy desesperado, llevo unos días que me encerré”, dijo.

Además expresó que aún las personas no pueden dejar de tomar previsiones para evitar un contagio.

“Está muy fuerte y está entre nosotros. Ningún político nos va a traer las medicinas a la boca”, señaló el también youtuber.

Finalmente a través de Facebook compartió una reflexión: “Entiendo lo que las personas han sentido. No es un juego, sí existe, no podemos relajar las medidas. No es responsabilidad de nadie más que de nosotros mismos cuidarnos, para salir adelante”, dijo.