Survivor México 2021: Revelan el nombre de la eliminada del reality show

Survivor México 2021 que es conducido por Carlos Guerrero "Warrior" está a punto de llegar a su final, pues ha sido un reality show que ha dado de qué hablar debido a los enfrentamientos de los participantes del programa de supervivencia.

El reality show de TV Azteca tuvo un giro inesperado con los competidores tras la salida de Gary Centeno, pues su salida fue por la traición de Fernando Vélez, quien también fue eliminado de la fuerte competencia de retos extremos.

Anteriormente te compartimos en La Verdad Noticias que tres participantes de Survivor México protagonizaron salvaje pelea tras la eliminación de Gary, quien era considerado uno de los competidores fuertes del programa, pero tuvo que despedirse.

Revelan a la eliminada de Survivor México 2021

Aseguran que Niebla será eliminado de Survivor

Tras la eliminación de Gary Fernando, la tribu ha cambiado en cuestión de sus estrategias, pues ahora lo que ha causado diversas reacciones de los internautas ha sido el acercamiento que han tenido Cyntia y Alejandra, pero algunos consideran que Cyntia tiene una estrategia.

Pero ahora han revelado que Niebla es la siguiente eliminada del reality show de TV Azteca, de acuerdo a la reina de los spoilers, pues la participante mostró resistencia en cada competencia junto a sus demás compañeros, aunque Sargento obtuvo su pase a la final.

Cabe mencionar que el pasado sábado 7 de agosto, Julio Barraza, Paco Pizaña y Adianez Hernández fueron los ganadores para ir a la Feria Gastronómica Internacional. Por el momento, los internautas han quedado intrigados por lo que pasará el domingo de eliminación.

Recientemente se dio a conocer un escándalo con el programa, ya que aseguraron que Horacio Villalobos habría acosado a un ex participante de Survivor, así lo dieron a conocer los presentadores del programa de YouTube Chisme No Like.

¿Qué pasó en Survivor México?

Filtran en redes los nombres de los posibles eliminados

Han revelado que Jorge, Alejandra no estarían en la recta final del programa, por lo que Paco, Pablo, Cynthia, Adianes y Julio serán los participantes que logren llegar al duelo final del reality show.

Por lo pronto, los internautas tendrán que esperar al duelo de eliminación del reality show Survivor México 2021 que será este domingo 8 de agosto en punto de las 8:00 horas a través de Azteca Uno. El adelanto del programa ha dejado intrigados a los internautas.

