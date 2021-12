Surgen 5 teorías sobre qué pasará en ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness'

La próxima película de Marvel, ‘Dr. Strange in the Multiverse of Madness' estrenó su primer tráiler este miércoles, en donde pudimos ver al Hechicero Supremo encontrarse con las consecuencias de sus hechizos en ‘No Way Home’.

Luego de las primeras horas de que fue liberado el tráiler, inevitablemente los fanáticos de la franquicia ya han lanzado cinco teorías sobre cómo la cinta modificará el MCU.

El domingo, La Verdad Noticias dio a conocer la finalización de los reshoots de Doctor Strange 2, que incluirá más cameos de lo que habíamos esperado y con ello abre la puerta a nuevas especulaciones que a continuación te compartimos.

Teorías sobre Dr. Strange in the Multiverse of Madness

La nueva película de Dr. Strange llegará a cines en mayo de 2022.

Teoría 1: Aparecerá un Strange maligno

Esto se nos había adelantado en el teaser que apareció al final de Spider-Man: No Way Home y quedó prácticamente confirmado con la aparición de La Bruja Escarlata.

Teoría 2: El hechizo fallido

Los fans de Marvel aseguran que el hechizo que provocó la brecha multiversal pudo haber sido obra de Dr. Strange malo.

Teoría 3: Christine Palmer es Clea

El tráiler reveló que Christine Palmer (Rachel McAdams) aparecerá en la película vistiendo un traje en tonos morados, por lo que, aseguran, podría convertirse en una variante de Clea, otro personaje ficticio de Marvel.

Teoría 4: Habrá cameo de Loki

Al ser el primero en la línea de tiempo de Marvel que tuvo contacto con el Multiverso, se especula que Loki podría ayudar o ponerse del lado de Mefisto.

Teoría 5: Los Vengadores viajan al pasado

Una de las hipótesis más mencionadas es que los Vengadores podrían viajar al pasado y salvar el universo.

Tobery Maguire aparecerá en ‘In the Multiverse of Madness?

Podríamos ver nuevamente a Tobey Maguire en una película del MCU.

Otras teorías aseguran que podríamos ver el regreso de Andrew Garfield y de Tobey Maguire como Spider-Man en la próxima película de Dr. Strange.

Desde el año pasado, incluso antes de que se debatiera la aparición de tres arácnidos en “No Way Home”, surgieron fuertes especulaciones de que Tobey Maguire aparecería en un cameo en “Dr. Strange in the Multiverse of Madness”. Esto por supuesto que no ha sido confirmado, pero a estas alturas no podemos descartar.

