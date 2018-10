¿Surge pareja en "Elite"? Entérate quienes están de novios...

¿Surge pareja en Elite? Entérate quienes son...

María Pedraza y Jaime Lorente podrían estar estrenando una relación sentimental, pues el instagram de la actriz está lleno de pistas que nos hacen pensar que pueden ser el próximo 'couple goals' de moda.

Esta linda pareja protagonizó la exitosa serie 'Elite' y también fueron parte de "La Casa de Papel", en donde seguramente comenzó una amistad para ir evolucionando y por fin en 'Elite' convertirse en amor.

María y Jaime de novios?

Los fans están vueltos locos y saltan de felicidad con los coquetos comentarios de Jaime Lorente en el IG de la guapa María.

Checa los comentarios de los fans:

Iamjepeta: ok ok ok, ustedes tienen el rollo en la vida real? Nos estamos perdiendo de algo?

itss.nness: ayyyy que bonitos

iamvanessa28: Yo si que voy a morir con vuestras respuestas...

alimheliah: Jaime Lorentelo porqué te gusta ella?

[email protected]_pombo: exacto harían una hermosa pareja �� @mariapedraza_ @jaimelorentelo

¿Cómo surgieron estos rumores?

Todo comenzó cuando María Pedraza compartió una fotografía en su instagram posando con un candente vestido negro y el guapisimo Jaime Lorente le comentó "Luz eres", lo cual levantó las sospechas de los seguidores de Pedraza y fans de Elite.

María respondió con caritas enamoradas

Posteriormente la guapa 'Marina' subió otra 'selfie' a la red social en donde Jaime de nueva cuenta le comentó "Muero un poquito o qué?", y Pedraza le respondió "Yo creo que mueres del todo".

Sus mensajes son cada vez más intensos

Tras estos intensos mensajes los fans están que no se la acaban, pues todos queremos que se confirme oficialmente si estos dos guapos actores protagonistas de una de las series más exitosas del momento, son novios.

