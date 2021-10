Supuesta hija no reconocida de Vicente Fernández quiere estar a su lado

La hospitalización de Vicente Fernández hace algunas semanas trajo una ola de mensajes de familiares y amigos que se preocupan por la salud del icónico cantante mexicano, y ahora la noticia es que una mujer que asegura ser su hija quiere conocer a su supuesto padre.

Como hemos reportado ampliamente en La Verdad Noticias, “El Charro de Huentitlán” se encuentra hospitalizado tras una caída y que luego de que le fuera diagnosticado el síndrome de Guillain-Barré, aunque ya se está recuperando.

Entrevistada en el programa ‘Hoy’, una mujer que se identifica como Ana Lila Aréchiga dijo ser una de los hijos de Vicente Fernández y aseguró que solo quieres pasar tiempo con él, mas no está interesada en su dinero. Te compartimos los detalles.

La hija desconocida de Vicente Fernández

La mujer lleva años diciendo que es la hija no reconocida de Vicente Fernández.

La supuesta hija aseguró que todo lo que el cantante ha ganado le pertenece a su esposa, y que no necesita de su dinero.

“Ese señor es mi padre desde que no era nadie, el testamento y lo famoso, el apellido y las regalías son de la esposa y de los hijos”, afirmó. “No necesito su dinero, no me hace falta su dinero”, dijo la mujer a los conductores de Hoy.

Cuando se le preguntó por qué no hizo nada por obtener el apellido Fernández, Ana Lila aseguró que simplemente le gusta su apellido.

Lila no ofreció más detalles sobre si intentará reencontrarse con el patriarca de los Fernández o dónde vive actualmente.

¿Cuál es el estado de salud de Vicente Fernández?

Vicente Fernández avanza lento y seguro hacia su recuperación.

Desde hace un par de semanas el cantante tapatío ha mostrado importantes mejoras en su proceso de recuperación. Según los últimos reportes médicos, Fernández ya está despierto y convive con su familia.

Más temprano este viernes se dio a conocer que su esposa, “Doña Cuquita”, pidió al personal del hospital y al resto de la familia que Vicente Fernández sea trasladado a su rancho “Los Tres Potrillos” para completar su recuperación.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.