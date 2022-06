Supuesta "amante" de Piqué rompe el silencio sobre la infidelidad a Shakira

Mujer relacionada con Piqué rompe el silencio

Medios españoles aseguran qué la misteriosa mujer que fue relacionada con Piqué ha decidido romper el silencio y aclarar si realmente influyó en la separación del futbolista con Shakira.

Desde que se dio a conocer la separación entre la cantante y el futbolista el pasado fin de semana, en redes sociales comenzaron a circular imágenes de la supuesta nueva conquista del español, sin embargo nada confirmado.

Incluso se supone que ambos vivían una relación abierta, situación que también fue desmentida por la prensa, misma que ahora busca limpiar la imagen de la joven de 22 años que ha sido relacionada sentimentalmente con el futbolista.

La prensa española asegura haber contactado a C. M., iniciales con las que desde el anonimato, se comunicaron con la mujer de 22 años que fue vinculada sentimentalmente con Piqué.

La joven aclaró que ni siquiera conoce al futbolista y realmente lo que quiere es limpiar su imagen debido a los constantes ataques qué ha recibido por parte de los seguidores de la colombiana.

Y es que como La Verdad Noticias te informó, la prensa española aseguró que Piqué engañó a Shakira con una mujer de 22 años, modelo influencer y socialité.

Asegura quiere contar su verdad

Cómo te indicamos al comienzo de la nota, lo que la mujer realmente quiere es limpiar su imagen, por lo que en llamada telefónica a un medio español indicó que:

"Me gustaría aclarar que yo no conozco a Gerard Piqué de absolutamente nada, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales (...) No soy yo y no la conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda (...) No entiendo por qué me han metido de por medio, supongo que porque necesitan a alguien para evadir el tema y despistar, aunque lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que así se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente que es lo que me importa".

Finalmente la verdad está en manos de Shakira y Piqué, quienes de momento no han dado declaración alguna pública a la prensa, pero ya han confirmado un proceso de separación tras 12 años.

