Superman: Todo lo que se sabe hasta ahora del nuevo reboot del filme

Cuando se anunció originalmente que Warner Bros. estaba haciendo Man of Steel en 2010, los fanáticos del personaje se mostraron cautelosamente optimistas. La última vez que Clark Kent apareció en la pantalla grande fue en la película de 2006 Superman Returns, y desde entonces, se habían iniciado y abandonado muchos proyectos diferentes. La gente no estaba segura sobre el reparto de Henry Cavill en lo que debería haber sido un papel de ensueño, pero muchos quedaron impresionados por cómo encarnó a Clark en la película, incluso si faltaba la escritura.

Man of Steel recibió críticas mixtas pero ganó mucho dinero, lo que llevó a la mayoría a esperar un anuncio de una secuela poco después. En cambio, Warner Bros. se centró en crear el Universo Extendido de DC (que es muy diferente del MCU competidor), lo que llevó a Batman v Superman: Dawn of Justice en 2016. La película tuvo un mal desempeño tanto con críticos como con espectadores, ganando un 28% en Rotten Tomatoes, y después de eso vino la debacle que fue la Liga de la Justicia.

Gracias a películas como Wonder Woman, Aquaman, y Shazam, Warner Bros. volvió a encarrilar su naciente franquicia centrándose en películas más orientadas a los personajes. Eso podría sugerir un seguimiento de Man of Steel, pero aquí estamos en 2021 y todavía: nada.

La Liga de la Justicia de Zack Snyder está a punto de ser lanzada el próximo mes, y el DCEU se encuentra en una encrucijada. La franquicia debe descubrir a dónde ir con sus personajes principales y cómo reunirlos a todos nuevamente, si es que es una buena idea.

Como proyectos como The Batman, The Flash y Wonder Woman 3 parecen estar bien encaminados, el próximo debería ser una película de Superman. Afortunadamente, Warner Bros. acaba de anunciar que se está desarrollando un reinicio de Superman, con JJ Abrams y Hannah Minghella produciendo y Ta-Nehisi Coates escribiendo el guión (a través de Variety). Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre el nuevo reboot de Superman.

¿Cuándo saldrá la película de reinicio de Superman?

Como esta es la primera palabra sobre el proyecto, el reinicio de Superman se encuentra en un desarrollo muy temprano. Según las tendencias y la investigación de Stephen Fellows, una película promedio tarda aproximadamente dos años y medio en pasar del anuncio al estreno. Sin un guión, director o elenco, Superman tiene muchos pasos que seguir antes de llegar a la producción, mucho menos la postproducción y el lanzamiento.

Al observar estos datos, los fanáticos pueden esperar ver el reinicio de Superman en la pantalla a fines de 2023 o principios de 2024. Eso suena a mucho tiempo a partir de ahora, pero pasará rápido, y el público debería querer darle al equipo detrás de Superman lo suficiente. Es hora de hacer justicia al personaje. Tenga en cuenta que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos, lo que provocará varios retrasos, cambios o incluso cancelaciones, aunque con los dedos cruzados, eso no sucederá aquí.

Abrams y Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. Pictures Group, parecen bastante entusiasmados con el proyecto y la visión de Coates, y el primero afirma: "Todavía hay una nueva, poderosa y conmovedora historia de Superman por contar. No podríamos serlo. más emocionados de trabajar con el brillante Sr. Coates para ayudar a llevar esa historia a la pantalla grande, y estamos más que agradecidos con el equipo de Warner Bros. por la oportunidad".

¿Quiénes estarán en el elenco del reboot de Superman?

En este momento, parece que Cavill no volverá como el héroe titular, al menos no en la película de Abrams. Cavill ha sido muy abierto sobre su deseo de volver al personaje, pero considerando que la visión de Coates es, según los informes, un reinicio, que insinúa una nueva cara para la franquicia. Aún no ha habido comentarios de ninguna manera.

Si el estudio no trae de vuelta a Cavill para que repita su papel, hay dos formas de hacerlo. En primer lugar, Warner Bros. podría tratar esta película de Superman como el próximo The Batman, que supuestamente existirá fuera del canon. Esto significa que habrá dos versiones diferentes de Batman luchando contra los malos, con el cruzado con capa de Ben Affleck apareciendo en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Por otro lado, esta es la oportunidad perfecta para que Warner Bros. inicie una segunda generación de superhéroes para el DCEU.

Si la película está reiniciando el mismo personaje de Clark, los fanáticos pueden esperar que un gran nombre o un actor prometedor asuma el papel principal. Matt Bomer casi fue elegido como Superman la última vez, y la gente todavía lo elige con frecuencia para el papel. Otros nombres que se mencionan a menudo incluyen Michael B. Jordan, Oscar Isaac, Donald Glover y Zachary Levi. Por supuesto, si el reinicio va en la otra dirección, las posibilidades son infinitas. En este momento, el reinicio de Superman recién está comenzando, por lo que es probable que pase un tiempo antes de que recibamos noticias oficiales de casting.

¿De qué se tratará la trama del reinicio de Superman?

En este momento, hay muy poca información sobre la historia, aparte del hecho de que Coates escribirá el guión. Coates es un autor galardonado y un best seller del New York Times. Escribe libros y ensayos de ficción y no ficción como Between the World and Me, que abordan la raza, la política y temas similares. Coates también escribió el relanzamiento de Black Panther en Marvel Comics, y consultó sobre Black Panther: World of Wakanda, que ganó un premio Eisner en 2018. Con la experiencia y el talento de Coates, es la oportunidad perfecta para que Warner Bros. dirección nueva y más diversa, y su apego podría insinuar que este ya es su plan.

Es muy probable que el nuevo reinicio sea otra historia de origen, lo que les permitiría reiniciar el personaje por completo. Otra posibilidad es que la película explore un nuevo período de la vida de Clark. O podría omitir la historia de origen por completo y hacer algo similar a Spider-Man: Homecoming, centrándose en Superman al comienzo de su carrera de superhéroe, cuando todavía está resolviendo los problemas. Si la película se centra en un personaje diferente como Superman (léase: no Clark Kent), hay muchas formas diferentes en que la historia podría ir.

Solo hay algunos otros personajes de DC Comics que alguna vez se pusieron el nombre, como Hank Henshaw y Kal Kent, pero otros como Kon-El, también conocido como Conner Kent y Superboy, y el hijo de Clark y Lois, Jon Kent, podrían adaptarse fácilmente como un reemplazo. Los fanáticos tendrán que esperar para aprender más sobre la trama a medida que se desarrolle el reinicio de Superman. ¿Estás emocionad@ por esta nueva película de Superman? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

