Superman & Lois: Fecha de estreno, elenco y otros datos de la segunda temporada

Superman & Lois podría ser una de las primeras secuencias de televisión que se le permita renovar varias semanas después del estreno de la temporada principal. Mientras Superman y Lois se dirigen a otra temporada excelente y altamente efectiva, el lanzamiento multiplataforma es la razón por la que CW ha prolongado el drama de superhéroes Arrowverse por una temporada más. Otro drama de superhéroes de CW que se renovó en las dos primeras semanas de su debut fue Flashback en 2014.

CW lo llevó a las redes sociales y a una plataforma de información basada en la web para anunciar la revisión del drama de gran tamaño. Aparentemente, Greg Berlanti, quien produjo Arrowverse, finalmente se está convirtiendo en miembro del reconocimiento de otra secuencia, Walker, el drama de primer año de la comunidad.

Tras el anuncio de la temporada 2 de la serie Superman & Lois muchos fanáticos están indagando sobre los detalles más relevantes de este próximo lanzamiento, así que en La Verdad Noticias te presentamos algunos datos que seguramente querrás saber sobre la continuación de la serie del famoso superhéroe de DC.

La serie Superman & Lois fue bien recibida por los fans

La serie de The CW ha sido uno de los mejores estrenos de la plataforma/Foto: OtakuKart

Mark Pedowitz, presidente de CW, lanzó un comunicado de prensa sugiriendo que el debut multiplataforma de Superman & Lois de CW resultó ser una resolución sobresaliente tomada por los creadores. Superman & Lois ofrece una gran cantidad de espectadores a través de transmisión y transmisiones típicas. Además, Superman y Lois resultaron ser un testimonio actual de la creatividad tanto al frente como detrás de la cámara digital, particularmente cuando los problemas no se resuelven a favor de las personas.

Pedowitz continuó, todo el equipo está emocionado con respecto a la agradable recepción que cada Walker y Superman & Lois adquirieron en sus debuts de la temporada 1. Además, se han renovado Walker y Superman & Lois y 11 secuencias diferentes en CW. A las sugerencias adquiridas por la comunidad y su secuencia se les otorga posiciones de constante estabilidad y poder. El drama de superhéroes debutó en The CW y diferentes plataformas con un particular de 90 minutos. La comunidad única reveló instantáneamente que el estreno resultó ser uno de los mejores momentos nocturnos antes del debut en horario estelar últimamente.

Además, el debut de Superman & Lois también generó una gran cantidad de espectadores de transmisión diurna para una secuencia completamente nueva a lo largo del pasado histórico de The CW. Además, de acuerdo con Dwell + 3, la secuencia obtuvo una audiencia adicional, desde 1,7 millones hasta 2,7 millones. Nielsen y The CW también revelaron que la secuencia duplicó la audiencia entre las personas de 18 a 34 años.

La posible fecha de estreno de Superman & Lois 2

Superman y Lois se han renovado para una segunda temporada a pesar de que no ha terminado la primera/Foto: Daily Express

La serie es una de las renovaciones más rápidas de The CW en la historia, uniéndose a otros como The Flash, que se renovó para una segunda serie después de solo dos semanas en el aire en 2014. Desafortunadamente, aún no se ha confirmado una fecha exacta de lanzamiento para la nueva serie. Superman y Lois se estrenó el martes 23 de febrero de 2021 en The CW después de más de un año de espera. Siguiendo los pasos de la primera temporada, los fanáticos pueden esperar que la segunda temporada de Superman y Lois llegue en febrero de 2022 como muy pronto.

La renovación no es una sorpresa, considerando que el estreno de Superman y Lois llevó a The CW a su mejor noche de máxima audiencia en más de dos años, según Nielsen. El programa también logró la mayor audiencia de transmisión desde el primer día para una nueva serie en la historia de The CW, informó Deadline.

Elenco y trama de la temporada2 de Superman & Lois

Posiblemente veremos de nuevo al elenco principal de la serie en su segunda temporada/Foto: Comicbook

Se espera que todo el elenco principal regrese para la segunda salida de Superman y Lois. Esto significa que Tyler Hoechlin volverá como Kal-El / Clark Kent / Superman. Hoechlin repitió el papel de Clark Kent después de asumir el papel en Supergirl de The CW. Uniéndose a Hoechlin está Elizabeth Tulloch de Grimm como Lois Lane, periodista del periódico Metropolis Daily Planet y esposa de Clark. También es probable que regrese para la segunda temporada Jordan Elsass como Jonathan Kent y Alex Garfin como Jordan Kent, los hijos adolescentes de Lois y Clark.

Los fanáticos también pueden esperar ver a Adam Rayner de regreso como Morgan Edge, Dylan Walsh como Samuel Lane y Emmanuelle Chriqui como Lana Lang Cushing. Por el momento, es difícil predecir lo que sucederá en la segunda temporada de Superman y Lois, ya que la primera serie todavía se está transmitiendo en The CW. A juzgar por el calendario de lanzamientos de la serie actual, la segunda temporada de Superman y Lois no terminará hasta finales de la primavera de 2021. Hay muchas buenas noticias para los fanáticos de Superman y Lois.

La serie se basa en los legendarios personajes de DC Comics, Superman y Lois Lane, por lo que hay mucho material en el que basarse. La serie actual sigue a Lois y Clark como padres, mientras intentan criar a sus hijos adolescentes mientras intentan hacer malabarismos con su identidad de superhéroe. Por el momentos los fanáticos tendrán que esperar varios meses más para conocer nuevos detalles sobre la nueva producción de CW, especialmente porque aún no hemos visto el final de la primera temporada, lo que deja aún más intriga de lo que se podría ver una temporada 2, aunque es posible que el Arrowverse esté cada vez más entrelazado.

