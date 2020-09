Supergirl: ¿Qué significa el final de la serie para la rumoreada película?

El martes inició el fin de una era para las series del Arrowverse en The CW, cuando se supo que Supergirl llegará a su fin después de su sexta temporada, programada para el 2021.

La serie protagonizada por Melissa Benoist ha sido un elemento básico de la programación de la cadena durante varios años, después de debutar inicialmente en CBS en 2015. Durante la última media década que siguió, el impacto de Supergirl en la cultura pop ha seguido creciendo, con su aparición en animación, videojuegos e innumerables cómics.

Un efecto secundario de eso han sido los rumores sobre una posible película de Supergirl, que han estado flotando durante varios años. Ahora que el reinado televisivo de Supergirl está a punto de llegar a su fin, los fanáticos no pueden evitar preguntarse: ¿qué significa esto para una posible película de Supergirl?.

La película de Supergirl, más mito que realidad

Si bien se aludió canónicamente a Supergirl en el universo principal de películas de DC en "Man of Steel", los rumores sobre una película de la Chica de Acero no comenzaron a tomar forma hasta 2018.

Los informes indicaron que la hipotética película podría tener lugar en la década de 1970, podría presentar a Brainiac, y sería la forma de DC de continuar con la marca "Super" mientras el futuro de Henry Cavill como Superman no estaba claro.

En los meses siguientes, los fanáticos comenzaron a especular sobre qué cineasta podría dirigir la película, con Reed Morano de The Handmaid's Tale como una sugerencia popular.

En los años siguientes, solo hubo actualizaciones esporádicas sobre el estado de las películas, con un informe de 2019 que indica que podría comenzar la producción a principios de este año, y que el guionista de 22 Jump Street y The Cloverfield Paradox, Oren Uziel, estaría escribiendo el guión.

La actualización más reciente, que salió en mayo de este año, sugirió que una película de Supergirl se estancó por el nuevo acuerdo de Henry Cavill como Superman, que lo verá haciendo cameos en varias próximas películas de DC.

¿Todavía hay esperanza para la película de Supergirl?

Si bien una película de Supergirl nunca ha ido más allá de la etapa de especulación (especialmente porque el papel de Henry Cavill como Superman ha seguido evolucionando), la idea de ver a Kara Zor-El en la pantalla grande definitivamente ha intrigado a algunos fanáticos, al tiempo que preocupa a quienes pensaban en el impulso hacia adelante con la película descarrilaría el futuro de la serie de The CW.

Últimamente, no ha habido nada que impida que DC tenga múltiples iteraciones de un personaje al mismo tiempo, con las películas y los programas de la compañía comenzando a abrazar de todo corazón un multiverso live action.

El crossover "Crisis on Infinite Earths" de The CW (del cual Supergirl era parte) demostró esto rotundamente, al hacer que las versiones para televisión y películas de Barry Allen / The Flash (interpretadas por Grant Gustin y Ezra Miller, respectivamente) compartieran la pantalla juntos.

Si Warner Bros. quisiera llevar a Supergirl a la pantalla grande, el éxito continuo de la serie televisiva no necesariamente evitaría que eso suceda, y su conclusión tampoco significa necesariamente que una adaptación cinematográfica se esté acelerando. También existe la posibilidad de que la conclusión de Supergirl no sea la última vez que Melissa Benoist interpreta al personaje, dado el hecho de que siempre podría aparecer en la nueva serie derivada, "Superman & Lois".

Entonces, ¿podríamos ver una película de Supergirl llegar a la pantalla grande en algún momento en el futuro de DC? Por supuesto. Pero dada la naturaleza en constante evolución de las producciones cinematográficas y televisivas en medio de la pandemia de COVID-19, y cuán querida es la versión del personaje de Melissa Benoist, parece plausible que DC esperaría algún tiempo después de que Supergirl termine antes de acelerar una nueva toma. en el personaje. De cualquier manera, es seguro decir que los fanáticos de Kara Danvers tienen un viaje emocional por delante.

Se espera que la última temporada de Supergirl se estrene en algún momento de 2021 en The CW.

