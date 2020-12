Supergirl: Chyler Leigh será directora de uno de los episodios de la temporada 6/Foto: Heroic Hollywood

Supergirl de The CW está llegando a su fin con su próxima sexta temporada, pero antes de que la serie termine, otra de sus estrellas se unirá a las filas de actores que han pasado de estar frente la cámara a estar detrás.

Chyler Leigh, quien interpreta a Alex Danvers en la serie Arrowverse, reveló que está dirigiendo un episodio de la última temporada de Supergirl. Leigh hizo el anuncio en una publicación en Instagram, compartiendo una mirada a la silla de director cuando llamó a la serie un "programa que cambió mi vida para mejor".

"Oh, sí, amigos. Está sucediendo", escribió Leigh en la foto. "Mi debut como directora en el programa que cambió mi vida para mejor".

Leigh se une a las estrellas de la serie Melissa Benoist y David Harewood como directores de la serie. La estrella invitada de la serie Chad Lowe también ha dirigido algunos episodios de la serie.

Varios actores de Arrowverse han tomado un turno como directores en sus respectivas series y uno de ellos, David Ramsey de Arrow, también se dirigirá a Supergirl durante la temporada 6.

Recientemente se anunció que Ramsey no solo aparecerá como supersonaje de Arrow, John Diggle en la franquicia Arrowverse y como un personaje misterioso, sino que también dirigirá cinco episodios de la franquicia, incluido el episodio de Supergirl.

Supergirl ha tenido un gran impacto en Chyler Leigh

En cuanto a Leigh, todavía no hay detalles sobre qué episodio dirigirá, pero en cuanto a su comentario sobre cómo Supergirl ha cambiado su vida para mejor, esta no es la primera vez que habla sobre el impacto personal que tiene la serie sobre ella.

A principios de este año, Chyler Leigh habló sobre cómo el hecho de que su personaje saliera del armario afectó su propio viaje.

"Cuando me dijeron que mi personaje iba a salir "del closet" en la temporada 2, una ráfaga de pensamientos y emociones me recorrió y me rodeó debido a la responsabilidad que sentía de representar auténticamente el viaje de Alex", escribió Leigh en una publicación en su sitio web Create Change.

El papel de Chyler en Supergirl ha tenido gran importancia en la historia, pero también en la vida personal de la estrella/Foto: New, Now, Next

"De lo que no me di cuenta fue de cómo la escena en la que finalmente confesó su verdad saltaría de las páginas del guión y se convertiría genuinamente en una variación de la mía. Sentía que mi corazón iba a salir de mi pecho cada vez más. Tomamos la filmación, cada vez presentando otra oportunidad para sacar esas palabras honestas de mi boca", expresó.

Chyler agregó: "Aunque no coinciden exactamente con mi diálogo personal, el corazón detrás de esto seguramente lo hizo. Del director, la prensa, los medios de comunicación, el elenco, y los fanáticos, todavía me dicen que fue la escena de salida del armario más realista que habían presenciado".

"Y para robar las palabras de Alex, eso es porque hay algo de verdad en lo que dijo sobre mí. La escena es en la temporada 2, Episodio 6 si quieres verlo por ti mismo", comentó Leigh.

Supergirl, que regresará en algún momento de 2021, tendrá una temporada final de 20 episodios en The CW. ¿Crees que Cheryl Leigh hará un buen trabajo en la dirección de la serie? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

