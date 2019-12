SuperM, los famosos “Avengers” del K-Pop ¡llegarán a México!

El 2019 aún no termina y ya el 2020 nos está sorprendiendo, y es que si eres fan del K-Pop entonces debes saber que la boyband, SuperM, arribará a tierras mexicanas para febrero de 2020, con su tour “We are the future” en la Arena Ciudad de México.

Esta súper agrupación perteneciente a SM Entertainment y Capitol Music Group lanzó su primer EP homónimo durante octubre de este año, donde su sencillo “Jopping” ha alcanzado más de 40 millones de reproducciones desde su estreno en Youtube.

Pero el nombre de “Los Avengers del K-Pop” fue otorgado por el fundador de SM Entertainment, Lee Soo Man, ya que la boyband está conformado por ex miembros de otras bandas de K-Pop de la compañía de entretenimiento. Sus 7 siete integrantes son: Baekhyun (del grupo EXO) quien es el líder de la agrupación; Taemin ( del grupo SHINee), Mark y Taeyong (de NCT 127), Ten y Lucas (de WayV) y Kai (también de EXO).

Recordemos que la boyband EXO fue una de las más buscadas durante el 2019 en México, por lo que ahora que SuperM tiene a dos de sus ex integrantes le da aún más popularidad entre los fanáticos, quienes seguramente ya se saben todas las canciones y coreografías del mini álbum.

¿POR QUÉ “SUPERM”?

De acuerdo con Lee Soon Man, la letra “M” en el nombre de la agrupación significa “Matriz” o “Máster”, haciendo referencia a la super combinación que hicieron al reunir a excelentes artistas. La banda de origen surcoreano espera tener el mismo o más éxito que lo están teniendo otras agrupaciones del género. Así que si ya eres fan de estos Idols no te los puedes perder en su llegada a México en el 2020.

