Superholly desmiente visita a 'Hoy' pese a ser anunciada por Galilea Montijo

Luego de que Galilea Montijo estallara en críticas contra la influencer Superholly, todo parece "indicar" que ambas se verán las caras en vivo en el 'Programa Hoy'.

Fue la propia conductora quien así lo confirmó en las redes sociales, adelantando que la influencer llegará para darle clases de inglés a todos los integrantes del matutino.

Como recordarás, el intento de Montijo por defender a Yalitza Aparicio generó una ola de memes y críticas, pues aseguran no se dio el tiempo de investigar el trabajo tan respetable de Holly.

La conductora jalisciense adelantó que este martes 08 de febrero acudirá como invitada especial al 'programa Hoy', SuperHolly, famosa youtuber con quien se encaró en días pasados.

Aunque el comercial ya no está disponible en el internet, los internautas aseguraron que Televisa decidió bajarlo debido a que la propia influencer desmintió su visita en las redes sociales.

"Mi gente, estoy un poco confundida… No he quedado con nadie de asistir al programa Hoy el día de mañana, pero ya varias personas me han reportado que ellos afirman que ahí estaré", escribió Holly.