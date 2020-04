¡Súper quemón! Michelle Renaud EXPONE a productor que pidió que se operara las bubis

Michelle Renaud es una de las bellas actrices jóvenes de la televisión mexicana que ha estado en vuelta en polémicas con las operaciones de su cuerpo, pues no hace mucho anunció que se quitó los implantes de seno y ahora impacta al revelar porque se los puso.

Fue a través del programa D-Generaciones de Univisión, donde Michelle Renaud reveló por qué decidió hacerse cirugías plásticas y ha dejado a mucho de sus seguidores impactado con tal revelación.

Hay que recordar que Michelle Renaud, recientemente decidió retirarse los implantes de senos y ahora confesó que fue un productor fue el que le exigió operarse las nalgas y los pechos para poder ser protagonista de una novela.

Dentro de la misma charla en el famoso programa, Michelle Renaud comentó que ella no desea trabajar con gente que no la acepte tal y como es, pues ha aprendido una gran lección de estimarse más tal cual es:

“No quiero trabajar con nadie que me contrate solo por tener bubis y no, no creo que afecte en nada mi trabajo, si acaso empezaré a tener más porque ya me siento súper segura de mí misma”