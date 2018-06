Super Mario podría aparecer en la nueva película de Ralph el Demoledor

Hace algunos años en el estreno de la película "Ralph el Demoledor" la amyoría de los fans de los videojuegos esperaban con ansias poder ver en el filme al gran Mario Bros, sin embargo no se cumplió la historia. Pero ahora con el lanzamiento del trailer de WiFi Ralph, se rumora que Super Mario podría aparecer en la nueva película de 'El Demoledor'.

La razón por la que Mario Bros no interactuó con los protagonistas, o no hubo encuentro con algún otro ícono de los videojuegos, como Sonic; fue porque Disney no consiguió el permiso de Nintendo para usar a su personaje, pues querían que tuviera un papel relevante en el proyecto, más allá de un cameo.

Con la llegada de la segunda parte, las esperanzas de ver al fontanero han vuelto; todo indicaría que los ruegos han sido escuchados.

De acuerdo con la lista de casting en iMDB, Charles Martinet estaría participando en el filme; ¿No sabes quién es esta persona? Bueno, solamente le ha dado voz a Mario desde la época del Nintedo 64. Obviamente, su papel sería el mismo en esta obra.

Por el momento, ni Disney, ni Nintendo han dado una declaración al respecto; tendremos que esperar hasta el 22 de noviembre de este 2018, para ver si Mario se hace presente en la nueva aventura de Ralph y Vanellope.