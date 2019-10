Super M recrea alocados bailes en el Show de Ellen DeGeneres ¡Qué divertido!

El grupo de K-pop Super M, conformado por chicos de diferentes grupos de SM Entertainment y Capitol Music Group, decidió formar parte de uno de los shows de televisión más queridos de los Estados Unidos, el cual les tiene preparado un reto de baile al que no se pudieron resistir.

Los chicos tuvieron que recrear los divertidos bailes de tWitch, los cuales son los favoritos de la presentadora del programa Ellen DeGeneres, entre ellos estaba el baile baile tradicional Irlandés y también uno inspirado en un sky dancer, que vaya le dió mucha risa a los fans.

Los seguidores de Super M lo consideran los mejores bailarines de sus grupos originales, por ejemplo Kai y Baekhyun son miembros de Exo, Taemin de Shinee, Taeyong y Mark de NCT 127, y Ten y Lucas del grupo WaV que se encuentra en China. “Son los Vengadores del K-Pop”, siendo uno de los comentarios mas vistos en el video del canal de The Ellen Show.

La banda es relativamente nueva siendo formada en el 2019, y hemos visto que sus integrantes son muy talentosos en el baile, de nueva cuenta demostraron que pueden bailar cualquier estilo que les pongan enfrente, sobre todo que se divierten mucho cuando lo practican.

Su talento no se cuestiona, pues al saber que los siete integrantes fueron seleccionados por Lee Soo-man, de inmediato hubo química entre ellos, lo que hizo a los ensayos de Super M de lo más productivos y rápidamente se prepararon para lanzar su primer sencillo titulado “Jopping”.

Tras debutar con su primer sencillo y aparecer de manera pública, en el show de Ellen DeGeneres, ahora los chicos están más que listos para empezar con su tour We Are the Future Live en los Estados Unidos, siendo Noviembre y Febrero sus principales fechas de Super M.

