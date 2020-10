¡Súper Hot! Britney Spears revienta Instagram con un sexy bikini de hilos

Britney Spears luce sus encantos en bikini

La sensual cantante Britney Spears, quien alcanzó popularidad por sus exitosas canciones como "Baby One More Time", "Toxic", entre otras, causó furor en las redes sociales al exhibir sus encantos con poca ropa, pues no dudó en presumir el físico que posee a sus 38 años de edad.

La artista ha estado activa en Instagram, por tal motivo optó por compartir una nueva publicación que ha dejado babeando a más de uno, aunque algunos internautas se sorprendieron por su descuidado aspecto, ya que apareció sin maquillaje y con el cabello revuelto.

Britney Spears ha estado envuelta en el escándalo, debido a que en los últimos años, ha enfrentado un batalla legal en contra de su padre, debido a que en el año 2007, su papá se convirtió en su tutor legal, tras ser diagnosticada con una enfermedad mental grave.

En su cuenta oficial de Instagram, la cantante estadounidense compartió aquel clip donde se muestra con un sensual bikini al estilo de animal print, pero lo que dividió opiniones fue su rostro, pues sus seguidores han estado preocupados por ella, debido a sus publicaciones.

De igual forma volvió a compartir un video parecido al anterior, aunque en esta ocasión comenzó a contonearse de arriba abajo, realizando diversos movimientos de baile, mientras modelaba diferentes bikinis de hilos con unos tacones de punta, pero al parecer los usuarios se incomodaron con el clip.

Aunque algunos de sus fieles admiradores quedaron impactados al ver el cuerpazo que posee Britney Spears, pues en La Verdad Noticias te hemos compartido las publicaciones más atrevidas que la "Princesa del pop" ha presumido en Instagram.

