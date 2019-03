"Súper Campeones" llegará a Netflix este mes ¡Con una nueva temporada!

Las series de anime japonesas han conseguido ganar un gran terreno en Latinoamérica durante los últimos años, siendo una de las series más famosas la épica saga de Dragon Ball, que hace unos meses regreso con una nueva gamas de series y películas, siendo la última “Dragon Ball Super: Broly” la cual arrasó con las taquillas en México.

Pero esta no es la única serie de anime popular en el país, y ahora una de las series más queridas por los fans en su infancia está muy cerca de regresar.

¿Cual es la serie?

Súper campeones regresa en Netflix

Se trata nada más y nada menos que de “Captain Tsubasa” o mejor conocida en México como “Súper campeones” la famosa serie que trata sobre las aventuras del jugador Oliver Atom en su travesía por convertirse en un jugador de futbol profesional, que culminó con el mundial de futbol entre Corea y Japón en el año 2002.

Ahora la famosa serie futbolística regresará a las pantallas este 28 de marzo, con una nueva temporada que se centrará en la vida de los personajes Oliver Atom y Steve Hyuga, después de que el primero estableció su nueva vida en Brasil, mientras que Hyuga continuó en el futbol ahora con el equipo FC. Pienonte.

De acuerdo con el sitio IGN Latinoamérica la famosa serie llevará por título “Captain Tsubasa: Road to the dream” y será transmitida por la plataforma de streaming Netflix, aunque aún no se sabe si llegará a las pantallas doblada al español o con el idioma original japonés acompañada con subtítulos.