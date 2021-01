Super Bowl LV: Todos los artistas con los que compartirá escenario The Weeknd

Super Bowl LV está a solo una semana de llevarse a cabo, pero los detalles sobre el Show de Medio Tiempo aún no han sido revelados en su totalidad pero La Verdad Noticias ha obtenido algunos.

El Halftime Show será encabezado por The Weeknd, según confirmó la propia NFL en fechas recientes, así como la participación de Ariana Grande y Daft Punk como acompañantes del cantante.

Filtran lista de invitados de The Weeknd para el Halftime Show

De acuerdo a informes pasados, Daft Punk interpretará “I Feel it Coming” junto a The Weeknd mientras que Ariana Grande hará su aparición en “Love Harder”, pero otras celebridades podrían unirse al Show de Medio Tiempo del Super Bowl LV.

Así será el Halftime Show de The Weeknd

Aunque los últimos rumores no han sido confirmados sobre el Halftime Show del Super Bowl LV, parece casi certero que Kendrick Lamar también se unirá a The Weeknd para interpretar “Pray for Me”.

También se rumora que Drake sera parte del Halftime Show de The Weeknd, aunque una presentación confirmada por la NFL es la de Miley Cyrus en el TikTok Tailgate que tendrá lugar antes del partido del Super Bowl LV.

El TikTok Tailgate se realiza por primera vez en la historia del Super Bowl y será una presentación especial en la que únicamente podrán asistir trabajadores de salud ya vacunados por COVID-19 y preseleccionados para el evento.

El Super Bowl LV será entre los Chiefs de Kansas City y los Buccaneers de Tampa Bay este próximo 7 de febrero en el Raymond James Stadium en Tampa, Florida, Estados Unidos.

