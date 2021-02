Super Bowl LV: ¿Por qué los bailarines de The Weeknd estaban vendados?

El día de hoy se celebró la gran final del Super Bowl LV y junto con ella se llevó a cabo el show del medio tiempo a cargo del cantante canadiense The Weeknd, quien despertó las más altas expectativas del público al anunciar que no tendría invitados especiales en su espectáculo.

La presentación inició con The Weeknd saliendo de un lujoso auto para luego interpretar los temas ‘Starboy’, ‘The Hills’, ‘I Feel It Coming’ y ‘Save Your Tears; posteriormente y tras un pequeño cambio de escenografía, el cantante presentó la canción ‘Earned It’, la cual forma parte del soundtrack oficial de la primera película de la trilogía Cincuenta Sombras de Grey.

El cantante canadiense decidió cerrar el show del Super Bowl 2021 presentando su hit ‘Blinding Lights’ sobre el escenario del Raymond James Stadium, pero lo que llamó la atención del público televidente es que todos sus bailarines lucían la cara llena de vendajes.

Dicha situación provocó incertidumbre entre el público en general, aunque algunos de sus fanáticos explicaron en redes sociales que los vendajes forman parte de la estética que The Weeknd ha utilizado para promocionar su disco ‘After Hours’, y que incluso ha asistido a algunos eventos vistiendo de la misma manera.

The Weeknd busca dar un mensaje al público

La temática del disco 'After Hours' de The Weeknd busca dar un mensaje al público.

Según The Weeknd, los vendajes forman parte de una historia que ha estado contando a lo largo del disco After Hours, pues lo vimos lucir lesiones en la cara en el video musical de ‘Blinding Lights’, razón por la cual se cubrió la cara con vendas durante su participación en los AMA’S 2021.

Antes del partido final del Super Bowl LV, en el cual los Kansas City Chiefs y los Tampa Bay Buccaneers buscan coronarse campeones de la NFL, el famoso cantante declaró a Variety el verdadero significado de las vendas y el mensaje que busca darle a sus fans y al público.

"La importancia de todas las vendas en la cabeza se refleja en la cultura absurda de las celebridades de Hollywood y de las personas que se manipulan a sí mismas por razones superficiales para complacer y ser validadas", reveló The Weeknd.

¿Qué te pareció el show de The Weeknd en el Super Bowl LV? ¿Qué piensas del mensaje que busca dar? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabías que existen más de 4 mil variantes de COVID-19 en el mundo? Síguenos en Google News y mantente informado.

Fotografías: Instagram